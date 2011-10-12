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«Блокируйте Уолл-стрит!»: протестующим на улице у сената удалось прорваться внутрь здания

12 октября 2011 15:11
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Группа активистов устроила митинг прямо в холле. Прежде чем их задержала полиция, они успели развесить плакаты с лозунгами против безработицы и социального неравенства в США.Тем временем, представители республиканской партии в сенате США проголосовали против плана президента страны по борьбе с безработицей. Барак Обама, в свою очередь, раскритиковал позицию республиканцев, отметив, что они отказались рассматривать законопроект, многие пункты которого в прошлом поддерживали сами. Проект Обамы предусматривал сокращение налоговой нагрузки на предприятия малого бизнеса, поддержку безработных и финансирование модернизации инфраструктуры, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
# Экономика

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