«Блокируйте Уолл-стрит!»: протестующим на улице у сената удалось прорваться внутрь здания

Правительство Беларуси не исключает введения прогрессивных норм энергопотребления

Разговор об эффективности импортозамещения сегодня в правительстве начался нестандартно — не в зале заседания, а на выставке белорусских производителей. Каждый готов рассказать, что делает по сокращению доли импорта.