Форум деловых людей государств-участников Единого экономического пространства откроется 31 мая в Минске

Новости Беларуси. 31 мая «Минск-Арена» соберет более полутысячи гостей на форум деловых людей государств-участников Единого экономического пространства. Подобные мосты бизнес – Правительство наводились уже дважды. Форумы проходили в Москве, Петербурге. Теперь эстафету принимает Минск. Место очередной встречи выбрано не случайно. Ведь в 2013 году Беларусь председательствует в СНГ.

В «Минск-Арене» вовсю идет подготовка. У спортивного объекта разместилась выставка лучших образцов белорусской техники. В самом сердце ледовой площадки уже установили сцену. Целая бригада рабочих здесь все буквально натирает до блеска. Оформление продумано до мелочей. Специальное освещение, зал – в синих тонах. Именно такой цвет, утверждают организаторы, располагает к деловому разговору.

Николай Боровой, заместитель председателя Союза некоммерческих организаций «Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей)» Республики Беларусь:

Приятно, что этот форум проходит на фоне хороших результатов взаимной торговли участников Единого экономического пространства. Надо отметить, что за 2012 год прирост взаимной торговли превышает 8%. В тоже время взаимная торговля с третьими государствами находится на уровне более 3%.

Главный месседж форума – «Евразийский Экономический Союз: ожидания бизнеса».

Известно, что «Минск-Арену» посетят и главы Правительств. К ним предприниматели, промышленники, топ-менеджеры и адресуют свои предложения по улучшению работы в рамках Таможенного союза.

Александр Круглик, президент ОАО «Рослегпром» (Россия):

Что нам мешает? Мешает, конечно, засилие большое именно в легкой промышленности, это контрабандного товара, который поступает к нам из Китая и Юго-восточной Азии. Рынок у нас общий, значит это наша общая проблема.

Аскар Омар, председатель Совета предпринимателей Астаны (Казахстан):

На сегодняшний день идет взаимовыгодное сотрудничество.

Основная проблема – это техническое регламентирование товаров. Вроде бы, открылись границы, но в то же время эти несогласованные моменты доставляют много хлопот для предпринимателей.

Денис Сергеев – директор одной из минских IT-компаний – намерен найти во время встречи партнера в Казахстане. С российскими коллегами уже налажен контакт, но в совместной работе есть слабые места.

Денис Сергеев, директор IT-компании:

Россиянам сложно работать в рамках Единого таможенного пространства. И союза с Беларусью, а также с Казахстаном. Но это касается только IT-сектора. Это вопросы лицензирования программного обеспечения, разработки на заказ. Я думаю, что интеграция будет способствовать развитию информационных технологий, бизнеса.

В центре внимания будет также транспортная тема. С образованием таможенной тройки эффективность грузоперевозок возросла на 20%. Но и это, уверены специалисты, не предел. Следующий шаг – внедрение новых технологий в области переработки грузов, открытие транспортно-логистических центров.

В целом же на форуме будут работать 5 секций: инновации, логистика, развитие кооперации, туризма и IT-интеграция в бизнесе. Ожидается подписание новых соглашений и контрактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.