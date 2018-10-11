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Аграрная политика, цифровое развитие и международная безопасность. Какие мероприятия пройдут в Могилёве на Форуме регионов 11 октября

11 октября 2018 06:37
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Новости Беларуси. V Форум регионов Беларуси и России 10 октября стартовал в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается, что во время Форума регионов Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят наиболее актуальные вопросы в формате двухсторонних переговоров.

«В первую очередь это укрепление взаимоотношений»: что говорят участники V Форума регионов Беларуси и России

К слову, буквально несколько дней назад в телефонном разговоре главы двух государств обсудили предстоящую встречу. Оба президента не раз подчеркивали, что на региональных связях и держится каркас межгосударственных отношений.

Аграрная политика, цифровое развитие и международная безопасность. Какие мероприятия пройдут в Могилёве на Форуме регионов 11 октября-1

Сам же Форум регионов уже сегодня, 11 октября, соберет на одной площадке государственных деятелей, парламентариев и бизнесменов двух стран. Среди тем, которые прозвучат – аграрная политика, цифровое развитие и международная безопасность. Кроме того, к подписанию подготовлены десятки контрактов на общую сумму полмиллиарда долларов. Основные направления взаимодействия и совместные проекты руководители компаний и предприятий двух стран обсудят во время Совета делового сотрудничества. В 2018 году он пройдет впервые.

Также сегодня откроется выставка-ярмарка ремесел «Город мастеров». Она удивит не только своими масштабами, но и разнообразием декоративно-прикладного творчества нашей страны и 16 регионов России.

Аграрная политика, цифровое развитие и международная безопасность. Какие мероприятия пройдут в Могилёве на Форуме регионов 11 октября-4

# V Форум регионов Беларуси и России # Экономика # Фотофакт

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