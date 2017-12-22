«Этот декрет – главное событие 2017 года»: эксперты обсуждают декрет «О развитии цифровой экономики»

Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации:

Когда крупная IT-компания, которая имеет и капиталы, и компетенцию, и возможность и желание работать в Беларуси, она видит условия, очень ей привычные. Соответственно, это как бы создает обстановку, когда они с готовностью приходят. Им понятны правила игры. На самом деле такие небольшие моменты, из которых состоит этот декрет, в сумме создают новую уникальную ситуацию. Без преувеличения, я могу назвать этот декрет главным событием уходящего 2017 года.