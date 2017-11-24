«Это прогрессивные лекарства»: в Скиделе белорусско-индийский завод будет производить препараты от ВИЧ и туберкулеза

Новости Беларуси. Лекарства от ВИЧ и туберкулеза будут производить в Скиделе. Строящийся завод медпрепаратов позволит заменить импортные таблетки, чем удешевит их стоимость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект белорусско-индийский, сумма прямых иностранных инвестиций – около трех миллионов долларов.

Первое время завод будет выпускать 20 наименований препаратов, в будущем линейку расширят до полусотни. Как показывает практика, индийские компании на фармакологических рынках работают успешно. Их козырь – качественное сырье и цена на лекарства, которая значительно ниже, чем на европейские или американские аналоги. На заводе создадут до 80 новых рабочих мест.