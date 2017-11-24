Прямой эфир

Посол Эквадора встретился с белорусскими бизнесменами

24 ноября 2017 06:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сотрудничество в сфере торговли, экспорта и туризма. В Минске впервые прошла бизнес-встреча посла Республики Эквадор в нашей стране с представителями белорусских предприятий и организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главной ее целью стал поиск новых деловых партнеров. Государства уже связывает несколько масштабных проектов в строительстве и нефтедобыче. Настало время подключиться бизнесу. Развивающийся рынок Эквадора становится еще более перспективным.

Посол Эквадора встретился с белорусскими бизнесменами-1

Карлос Ларреа Давила, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Эквадор в Республике Беларусь:
Желание эквадорской стороны заключается в том, чтобы белорусские предприниматели и предприятия узнали о тех преимуществах, которые предлагает наша страна. Речь идет об открытых и надежных партнерах. Также предполагается активное участие частных компаний в двусторонних отношениях как залог развития и роста благосостояния Эквадора.

Так, со многими государствами Латинской Америки уже заложен крепкий фундамент сотрудничества. Только за 9 месяцев этого года сумма товарооборота превысила 73 миллиона долларов. К слову, в этом году Беларусь и Эквадор отметили 25-летие установления дипломатических отношений. Уже реализуется ряд бизнес-проектов – от поставки в нашу страну какао, бананов и роз до добычи нефти на территории Эквадора.

# Экономика # Беларусь-Эквадор # Карлос Ларреа Давила

Другие новости рубрики

Все новости
«Шереметьево-Карго» собирается заменить весь автопарк на белорусские тракторы новой модели
23 ноября 2017 19:59

«Шереметьево-Карго» собирается заменить весь автопарк на белорусские тракторы новой модели

Когда белорусский бизнес заживет по-новому. Рассказываем детали
23 ноября 2017 19:41

Когда белорусский бизнес заживет по-новому. Рассказываем детали

Белстат подсчитал среднедушевой доход белорусов
23 ноября 2017 16:59

Белстат подсчитал среднедушевой доход белорусов