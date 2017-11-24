Посол Эквадора встретился с белорусскими бизнесменами

Новости Беларуси. Сотрудничество в сфере торговли, экспорта и туризма. В Минске впервые прошла бизнес-встреча посла Республики Эквадор в нашей стране с представителями белорусских предприятий и организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главной ее целью стал поиск новых деловых партнеров. Государства уже связывает несколько масштабных проектов в строительстве и нефтедобыче. Настало время подключиться бизнесу. Развивающийся рынок Эквадора становится еще более перспективным.