Прямой эфир

«Шереметьево-Карго» собирается заменить весь автопарк на белорусские тракторы новой модели

23 ноября 2017 19:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Беларусы» в «Шереметьево»: оператор по наземному обслуживанию грузов крупнейшего аэропорта России – компания «Шереметьево-Карго» – разработал уникальную модель трактора для воздушной гавани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о модификации 923.3, ее изготовили на МТЗ. 14 таких машин уже работают в «Шереметьево». Планируется, что в ближайшее время на новые тракторы заменят весь автопарк оператора.

«Шереметьево-Карго» собирается заменить весь автопарк на белорусские тракторы новой модели-1

Это – уникальная модель трактора, которая пришлась по вкусу в «Шереметьево». Базовую – под номером 923 – машину видоизменили по запросу заказчика. Теперь «Белорус» может работать не только в поле, но и на перронах воздушной гавани.

«Шереметьево-Карго» собирается заменить весь автопарк на белорусские тракторы новой модели-4

Анатолий Шевцов, начальник конструкторского бюро ОАО «МТЗ»:
Был проведен подбор специальной комплектации колес. Мы провели усиление трансмиссии, применили узлы наиболее износостойкие, с наибольшим ресурсом. Многодисковые тормоза.

«Шереметьево-Карго» собирается заменить весь автопарк на белорусские тракторы новой модели-7

Заказчик трактора – компания «Шереметьево-Карго». Именно ее сотрудники разработали техническое задание для уникальной модели. Оператор обслуживает авиарейсы, доставляя почту и груз к самолетам и от них. Грузооборот компании – около 200 тысяч тонн в год. В ее автопарке 76 тракторов. Из них белорусских новой модификации – 14.

«Шереметьево-Карго» собирается заменить весь автопарк на белорусские тракторы новой модели-10

Петр Митронов, главный механик АО «Шереметьево Карго»:
Данное транспортное средство обладает уникальными характеристиками для работы в аэропорту. Машина имеет большое преимущество перед такими же конкурентами, которые используются для обслуживания воздушных судов.

На реализацию заказа ушло полгода. Над ним работали конструкторы и технологи. В итоге трактор способен передвигать до 40 тонн груза. По сути, «Шереметьево-Карго» открыла для техники МТЗ новую нишу на рынке.

«Шереметьево-Карго» собирается заменить весь автопарк на белорусские тракторы новой модели-13

Николай Зезетко, первый заместитель генерального конструктора ОАО «МТЗ», главный конструктор тракторной техники:
С надежной компанией, такой как «Шереметьево-Карго», готовы продолжать любые работы. Возможно, у них возникнут новые предложения или изменятся требования по обслуживанию воздушных судов. И мы отреагируем.

«Шереметьево-Карго» собирается заменить весь автопарк на белорусские тракторы новой модели-16

Интересно, что делегация компании-заказчика за созданием тракторов наблюдает вживую. Для них устроили мини-экскурсию по сборочному цеху. Здесь за каждой единицей личный контроль. Все машины в каком-то роде ручная работа.

«Шереметьево-Карго» собирается заменить весь автопарк на белорусские тракторы новой модели-19

Дамир Дакшев, помощник главного механика АО «Шереметьево-Карго»:
Белорусская техника – в частности тракторы МТЗ – это очень существенная часть нашего бизнеса, нашей работы. Мы планируем в дальнейшем только продолжать сотрудничество с заводом и обновлять существующий парк техники.

Сейчас с конвейера сходят еще две единицы уникального трактора, специально для «Шереметьево-Карго». Они прибудут в аэропорт в течение двух недель. В планах компании – пополнять парк двумя новыми машинами каждые три месяца.

# Экономика # Реклама # Фотофакт # Дмитрий Боярович # Евгений Горин # Анатолий Шевцов # Петр Митронов # Николай Зезетко # Дамир Дакшев

Другие новости рубрики

Все новости
Когда белорусский бизнес заживет по-новому. Рассказываем детали
23 ноября 2017 19:41

Когда белорусский бизнес заживет по-новому. Рассказываем детали

Белстат подсчитал среднедушевой доход белорусов
23 ноября 2017 16:59

Белстат подсчитал среднедушевой доход белорусов

В Беларуси разработали новые тарифы на вывоз мусора: как это будет работать
23 ноября 2017 16:55

В Беларуси разработали новые тарифы на вывоз мусора: как это будет работать