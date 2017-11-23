«Шереметьево-Карго» собирается заменить весь автопарк на белорусские тракторы новой модели

Новости Беларуси. «Беларусы» в «Шереметьево»: оператор по наземному обслуживанию грузов крупнейшего аэропорта России – компания «Шереметьево-Карго» – разработал уникальную модель трактора для воздушной гавани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о модификации 923.3, ее изготовили на МТЗ. 14 таких машин уже работают в «Шереметьево». Планируется, что в ближайшее время на новые тракторы заменят весь автопарк оператора.

Это – уникальная модель трактора, которая пришлась по вкусу в «Шереметьево». Базовую – под номером 923 – машину видоизменили по запросу заказчика. Теперь «Белорус» может работать не только в поле, но и на перронах воздушной гавани.

Анатолий Шевцов, начальник конструкторского бюро ОАО «МТЗ»:

Был проведен подбор специальной комплектации колес. Мы провели усиление трансмиссии, применили узлы наиболее износостойкие, с наибольшим ресурсом. Многодисковые тормоза.

Заказчик трактора – компания «Шереметьево-Карго». Именно ее сотрудники разработали техническое задание для уникальной модели. Оператор обслуживает авиарейсы, доставляя почту и груз к самолетам и от них. Грузооборот компании – около 200 тысяч тонн в год. В ее автопарке 76 тракторов. Из них белорусских новой модификации – 14.

Петр Митронов, главный механик АО «Шереметьево Карго»:

Данное транспортное средство обладает уникальными характеристиками для работы в аэропорту. Машина имеет большое преимущество перед такими же конкурентами, которые используются для обслуживания воздушных судов. На реализацию заказа ушло полгода. Над ним работали конструкторы и технологи. В итоге трактор способен передвигать до 40 тонн груза. По сути, «Шереметьево-Карго» открыла для техники МТЗ новую нишу на рынке.

Николай Зезетко, первый заместитель генерального конструктора ОАО «МТЗ», главный конструктор тракторной техники:

С надежной компанией, такой как «Шереметьево-Карго», готовы продолжать любые работы. Возможно, у них возникнут новые предложения или изменятся требования по обслуживанию воздушных судов. И мы отреагируем.

Интересно, что делегация компании-заказчика за созданием тракторов наблюдает вживую. Для них устроили мини-экскурсию по сборочному цеху. Здесь за каждой единицей личный контроль. Все машины в каком-то роде ручная работа.