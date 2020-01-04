«Это не просто центральная должность в правительстве». Какие задачи поставил Президент перед новым министром экономики

Новости Беларуси. Эффективная работа госсектора и борьба с внешними шоками. Такие задачи Президент Беларуси поставил новому министру экономики. Им стал Александр Червяков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее он занимал должность первого заместителя профильного ведомства. Напомним, пост министра оставался вакантным после того, как Дмитрий Крутой занял место первого вице-премьера. Глава государства ориентировал нового руководителя на новый подход и свежий взгляд на происходящие процессы в экономике.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У министра экономики должен быть не только свежий, но и альтернативный взгляд на многие вещи, которые будут у премьер-министра, возможно, у первого вице-премьера. Я уже не говорю об экономическом блоке Администрации Президента.

Это не просто центральная должность в правительстве. Нам надо серьезнейшим образом организовать работу Министерства экономики так, чтобы было хорошее экспертное мнение и хорошие проекты нормативных актов для развития нашей экономики, анализ должен быть серьезный.