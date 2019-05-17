Эльвира Набиуллина: нам очень важно понимать, что происходит в Беларуси, учитывая, как связаны наши экономики

Новости Беларуси. 80 % процентов взаимных расчетов Беларусь и Россия осуществляют в национальных валютах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Курс на «дедолларизацию» экономик дает ощутимые результаты. Солидарность в этом высказали главы нацбанков двух стран на встрече в Гомеле. 17 мая здесь прошло заседание Межбанковского валютного совета центральных банков Беларуси и России.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:

Для нас очень важен опыт банка России – очень успешный опыт – по переходу на таргетирование инфляции, обеспечение макроэкономической стабильности на этой основе. И в целом обеспечение экономического роста – устойчивого, долгосрочного роста.

Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка России:

Нам очень важно понимать, что происходит в Беларуси, учитывая взаимную торговлю большую между нашими странами, то, как связаны наши экономики. Поэтому вопросы денежно-кредитной политики, конечно, и дальше будут оставаться в фокусе нашего внимания.