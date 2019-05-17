В 2019 году Минфин выплатит долг Светлогорского целлюлозного комбината китайскому банку

Долг по кредиту китайскому Эксимбанку в 2019 году выплатит Минфин. А с 2020-го, после ввода в строй нового завода по выпуску беленой целлюлозы, предприятие будет в состоянии обслуживать кредитные линии самостоятельно.

Напоминаем: реализация крупнейшего инвестиционного проекта стоимостью почти 770 миллионов долларов в Светлогорске должна была завершиться еще четыре года назад. Однако из-за возникших разногласий с генподрядчиком сроки строительства не раз переносились.

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:

К сожалению, нам не удается в последнее время договориться с китайским генподрядчиком, чтобы он в соответствии со своими контрактными обязательствами вводил этот завод в эксплуатацию. Мы вводим завод в эксплуатацию своими силами. Учитывая, что срок ввода затянулся – мы с пониманием относимся к этому – принято решение о предоставлении отсрочки на один год предприятию. Для нас сегодня важно, чтобы крупное предприятие работало и обеспечивало выручку в страну более 300 миллионов долларов в год.