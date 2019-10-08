«Город мастеров», выставка караваев и дожиночных снопов: Борисов готовится к «Дожинкам»

Новости Беларуси. «Подворья» от каждого района, уникальные свадебные наряды и праздничное шествие. Стала известна полная программа областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дожинки-2019», который пройдет 12 октября в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Кульминацией праздника станет традиционное награждение победителей уборки урожая. Кроме того, на главной площадке – «Борисов-Арене» – развернется «Город мастеров», выставка караваев и дожиночных снопов. Будут работать интерактивные зоны для детей и молодежи, создадут тематическую зону.

Борисов к событию также готовят основательно – обновляются фасады зданий, благоустраиваются улицы, дворы, детские площадки. А стены некоторых домов украсили граффити на тему безопасности.

Сергей Костюкевич, первый заместитель начальника Борисовского ГРОЧС:

Наш город активно готовится к празднику «Дожинки». Конечно, спасатели не могли остаться в стороне. К нам приедет много гостей, и мы решили воспользоваться данным событием и обратиться к жителям Минщины в более запоминающейся форме.

В Борисовском районе есть два мурала: один – самый большой в Беларуси, и для наших деток – расположен в другой части города. Они предназначены для доведения до населения основ безопасности.