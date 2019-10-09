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Проект указа по повышению эффективности реализации древесины направили Президенту

09 октября 2019 06:28
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Новости Беларуси. В правительстве разработан механизм, который позволит более эффективно реализовывать древесину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующий проект указа направлен на рассмотрение главе государства. Об этом накануне шла речь на заседании Президиума Совета Министров.

Проект указа по повышению эффективности реализации древесины направили Президенту-1

Напомним, в 2018 году Беларусь отказалась от экспорта круглой древесины, и весь объем был переработан внутри страны.

Деревообрабатывающая отрасль на контроле у Президента. Стоит задача повысить эффективность работы цехов и лесхозов, наладить полную переработку сырья и привести в порядок состояние лесов.

Проект указа по повышению эффективности реализации древесины направили Президенту-4

Виталий Дрожжа, министр лесного хозяйства Беларуси:
Мы уже реализовываем проект создания 6 производств по выпуску топливных гранул. Мы перед собой ставили задачи сделать наши имеющиеся производства безотходными. Перспектива – еще как минимум 6 производств.

Эта задача поставлена главой государства, и уже время показывает, что мы не будем останавливаться на этих 12. Это сегодня экономически целесообразно, это сегодня продукция 100 % экспортно- ориентирована. Для нас это абсолютно выгодный коммерческий проект.

Проект указа по повышению эффективности реализации древесины направили Президенту-7

В правительстве планируют продолжить работу по повышению эффективности отрасли, в том числе с применением опыта развитых стран. Для этого необходимо обеспечить бережливое отношение к лесу, реализовать систему рационального и эффективного лесопользования.

# Деревообрабатывающие предприятия Беларуси # Экономика # Виталий Дрожжа # Фотофакт

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