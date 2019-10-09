Проект указа по повышению эффективности реализации древесины направили Президенту

Новости Беларуси. В правительстве разработан механизм, который позволит более эффективно реализовывать древесину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий проект указа направлен на рассмотрение главе государства. Об этом накануне шла речь на заседании Президиума Совета Министров.

Напомним, в 2018 году Беларусь отказалась от экспорта круглой древесины, и весь объем был переработан внутри страны. Деревообрабатывающая отрасль на контроле у Президента. Стоит задача повысить эффективность работы цехов и лесхозов, наладить полную переработку сырья и привести в порядок состояние лесов.

Виталий Дрожжа, министр лесного хозяйства Беларуси:

Мы уже реализовываем проект создания 6 производств по выпуску топливных гранул. Мы перед собой ставили задачи сделать наши имеющиеся производства безотходными. Перспектива – еще как минимум 6 производств. Эта задача поставлена главой государства, и уже время показывает, что мы не будем останавливаться на этих 12. Это сегодня экономически целесообразно, это сегодня продукция 100 % экспортно- ориентирована. Для нас это абсолютно выгодный коммерческий проект.