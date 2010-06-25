Минэкономики: рост заработной платы не спровоцирует скачка цен на продукты

Ситуация с ценами в стране остается стабильной. По данным Минэкономики до конца года их рост не превысит 10%.

Сейчас наблюдается небольшой рост цен на колбасы, молочную продукцию и полуфабрикаты. Это связано с увеличением стоимости закупки сырья для их производства. Так же с первого июля вырастет ставка первого тарифного разряда для бюджетников. Рост заработной платы не спровоцирует скачка цен на продукты.

Игорь Фомин, директор департамента ценовой политики Министерства экономики Республики Беларусь:

– Мы не прогнозируем какого-то резкого увеличения цен в связи с этим. Я считаю, ситуацию отрегулирует рынок, спрос и предложения. Я не думаю, что продавцы будут взвинчивать цены. Для этого пока нет оснований.