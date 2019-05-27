«БелДжи» в июне начнёт набирать и обучать рабочих

Новости Беларуси. «БелДжи» вышел на рентабельную работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогам первого квартала чистая прибыль превысила 12 миллионов рублей. Руководство компании уверено, что достигнутые показатели удастся не только сохранить, но и улучшить. Заказы на третий квартал уже составляют 3 тысячи машин в месяц.

В связи с высоким спросом на продукцию, завод в июне начинает набирать и обучать рабочих для организации двухсменного режима. Сейчас на предприятии трудятся более 1200 человек. Средняя зарплата около тысячи рублей.