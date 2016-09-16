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Лучший результат в Минске по экспорту товаров за первое полугодие показал Московский район

16 сентября 2016 17:26
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Новости Беларуси. Лучший результат в Минске по экспорту товаров показал Московский район. Это достижение административно-территориальной единицы города за первое полугодие. Сегодня здесь поставляют товары в больше чем четыре десятка стран мира. Причем с десяток из них – это новые рынки сбыта. Такие, как Болгария, Испания, Хорватия, Израиль, Саудовская Аравия, Турция, Япония. А вот, к примеру, в Китай поставки увеличились аж в семь раз.

Во втором полугодии планируют расширить географию экспорта в Нигерию, Эквадор, Перу, Новую Зеландию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Экономика # Экспорт

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