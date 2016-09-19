Александр Лукашенко: Беларусь рассматривает Оман как перспективного торгового и инвестиционного партнера в регионе Персидского залива

Новости Беларуси. Беларусь рассматривает Оман как перспективного торгового и инвестиционного партнера в регионе Персидского залива.

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 19 сентября на встрече с представителями деловых кругов Султаната Оман.

В Минск прилетела представительная делегация арабских бизнесменов. Двусторонние контакты активизировались в последние два года. Прорабатывается возможность создания совместного предприятия в Омане по продажам, сборке и сервисному обслуживанию белорусской техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу подчеркнуть, что мы рассматриваем Оман как одного из перспективных торговых и инвестиционных партнеров в регионе Запада. Беларусь готова развивать отношения с вашим государствам по всем направлениям. Я уверен, что потенциал нашего экономического сотрудничества огромен и будет востребован.

Беларусь – высокоразвитая страна, основу которой составляет в том числе и машиностроение.

В связи с этим мы готовы, и у нас есть такая возможность, поставок в Оман нашей техники, а также мы готовы к созданию совместных предприятий на территории Омана. Кроме того, наша страна готова содействовать Оману в налаживании сотрудничества с Евразийским экономическим союзом. Это огромный рынок товаров и услуг Беларуси, России, Казахстана, Киргизии, Армении, который насчитывает более 170 млн человек.

Саид бен Салех Аль-Киюми, председатель Оманской торгово-промышленной палаты:

Встреча, безусловно, отражает заинтересованность руководства нашего государства в развитии двусторонних отношений между нашими странами, в особенности в торгово-экономической сфере.

В состав сопровождающей меня делегации входит порядка 40 представителей оманских деловых кругов.

Мы избрали среди них группу крупнейших бизнесменов для сегодняшней встречи с вашим превосходительством.