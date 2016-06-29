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Экономический потенциал Беларуси впервые презентовали в Португалии

29 июня 2016 18:17
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Новости Беларуси. Экономический потенциал Беларуси презентовали в Португалии. Это произошло впервые за всю историю двухсторонних отношений.

Мероприятие прошло в Школе бизнеса Порту, входящей в топ-50 ведущих бизнес-школ мира. В нем приняли участие около трех десятков представителей ведущих португальских компаний.

Деловые круги смогли ознакомиться с белорусским видением перспектив торгово-экономического взаимодействия.

Рамон ОКаллагэн, директор бизнес-школы Порту:
Мы рады принять данное мероприятие в бизнес-школе Порту -  организации, созданной бизнесом и для бизнеса. Мы счастливы, что проводя подобное мероприятие, мы становимся платформой для расширения предпринимательских контактов и распространения информации о возможностях, которые предоставляет Беларусь португальскому бизнесу. Надеюсь, сегодняшняя встреча послужит толчком для роста взаимной торговли

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике, в королевстве Испания и Португальской Республике по совместительству:
Фактычна мы павінны прызнаць, мы пачынаем нашыя адносіны ў эканамічнай сферы з адной з краін-удзельніц Еўрапейскага саюза. Але мы перакананы ў тым, што ёсць перспектывы, якія дапамогуць праз Партугалію прадаваць нашыя тавары на трэція рынкі і развіваць інвестыцыйнае супрацоўніцтва з гэтай краінай

# Иностранный бизнес в Беларуси # Экономика # Павел Латушко # Рамон О’Каллагэн

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