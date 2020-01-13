В Беларуси заработают профсоюзные телефонные линии. По ним можно узнать о новых формах оплаты труда

Новости Беларуси. В Беларуси со следующей недели во всех регионах начнут работу профсоюзные телефонные линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По ним можно будет получить информацию о новых формах оплаты труда бюджетников и изменениях в Трудовом кодексе.

Эти вопросы стали ключевыми и на итоговом собрании профсоюзов в Могилеве. Представители ФПБ заверили, что при расчете «по-новому» не допустят снижение размеров зарплаты.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Заработная плата должна быть достаточной, достойной. И профсоюзы должны принимать участие, когда идет распределение, чтобы это было гласным и открытым. И будем смотреть, чтобы заработная плата, так как и определено указом Президента, не уменьшилась, а увеличилась. Тем более в республиканском бюджете, денежных средств, заложенных на эти цели, достаточно.





Татьяна Кравцова, председатель Краснопольской профсоюзной районной организации:

Люди понимают, что профсоюзы – это их защита. Социальное партнерство с нанимателем.