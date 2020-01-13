В Беларуси заработают профсоюзные телефонные линии. По ним можно узнать о новых формах оплаты труда
Новости Беларуси. В Беларуси со следующей недели во всех регионах начнут работу профсоюзные телефонные линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По ним можно будет получить информацию о новых формах оплаты труда бюджетников и изменениях в Трудовом кодексе.
Эти вопросы стали ключевыми и на итоговом собрании профсоюзов в Могилеве. Представители ФПБ заверили, что при расчете «по-новому» не допустят снижение размеров зарплаты.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Заработная плата должна быть достаточной, достойной. И профсоюзы должны принимать участие, когда идет распределение, чтобы это было гласным и открытым. И будем смотреть, чтобы заработная плата, так как и определено указом Президента, не уменьшилась, а увеличилась. Тем более в республиканском бюджете, денежных средств, заложенных на эти цели, достаточно.
Татьяна Кравцова, председатель Краснопольской профсоюзной районной организации:
Люди понимают, что профсоюзы – это их защита. Социальное партнерство с нанимателем.
Согласно изменениям в Трудовом кодексе, с добросовестными специалистами будут заключать долгосрочные контракты. Женщины с детьми в возрасте до трех лет смогут ездить в служебные командировки, работать в выходные и праздники. Нанимателей обязали отпускать мужчин (при их желании) в кратковременный отпуск при рождении ребенка – до 14 дней. Напомним, изменения в Трудовой кодекс должны вступить в силу уже 28 января.