ЕБРР открыл для Беларуси кредитную линию на 40 миллионов долларов

Европейский банк реконструкции и развития заинтересован в расширении сотрудничества с Беларусью. Об этом заявил глава представительства этой финансовой организации в нашей стране Валдас Виткаускас.

Сегодня в Минске ЕБРР и один из белорусских банков подписали пакет документов. Цена соглашений — 40 миллионов долларов. Именно на такую сумму открыта кредитная линия. Она позволит отечественным предприятиям и фирмам совершать более выгодные торговые сделки с зарубежными партнерами. Объемы займа превосходят все предыдущие подобные программы Европейского банка реконструкции и развития в нашей стране.

Валдас Виткаускас, глава представительства Европейского банка развития и реконструкции:

Банковская система продолжала развиваться довольно быстрыми темпами в этом году. Вся работа команды ЕБРР здесь в Беларуси направлена на то, чтобы расширить и перечень продуктов, которые предоставляются, и объемов финансирования — это однозначно. Даже до конца этого года я ожидаю, что нам удастся завершить и подписать в оставшиеся несколько дней соглашения. Оптимистично смотрим на следующий год.

Европейский банк реконструкции и развития открыл в Беларуси кредитные линии на 150 миллионов долларов. Одно из основных направлений — поддержка малого и среднего бизнеса. Особое внимание оказывается проектам по использованию альтернативных источников энергии. Ожидается, что уже в начале следующего года банк начнет новую масштабную программу по стимулированию развития частных предприятий, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Василий Матюшевский, председатель правления коммерческого банка:

Предварительный объем кредитной линии — до 50 миллионов. Наши соглашения прошли основные этапы, и мы планируем в январе это соглашение подписать. Это интересный инструмент для рынка, дополнительная альтернатива для наших клиентов.