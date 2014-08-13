Новости Беларуси. Двигатель на природном газе станет совместной разработкой Минского моторного завода и американской компании. 13 августа в Минске руководители двух предприятий обсудили детали проекта. Встреча прошла в Правительстве.

Сотрудничество будет проходить в два этапа. Вначале белорусские двигатели предложат на рынке США, а затем уже на основе совместной разработки изготовят газовый двигатель. Помимо этого компания заинтересована во взаимодействии с Беларусью и по другим направлениям. Среди них – энергетика, нефтегазовый сектор и ядерная энергетика.

Николай Лобач, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод»:

Первая продукция пойдет в Штаты в этом году. Мы планируем проект, рассчитанный на довольно приличные объемы. Первые цифры, которые называли наши партнеры, в этом году мы должны поставить более 2 тысяч двигателей разных мощностных рядов. Наша продукция вся сертифицирована как в Европе по экологическим требованиям автомобильных стандартов ЕС Евро-4 (сейчас мы работаем над Евро-5), так и стандартами Америки ЕПА.

Джон Джозеф Галлахер, исполнительный директор американской компании:

Мы вчера были на Минском моторном заводе. Оценили качество продукции и как там налажено производство. Поэтому мы здесь и рассчитываем на длительное сотрудничество с этим производителем.

Уже в следующем месяце в Нью-Йорке планируют впервые провести белорусско-американский форум, в котором примут участие представители Банка развития, министерства финансов, торгово-промышленной палаты и парка высоких технологий.

Приглашения направлены сотням компаний и предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.