Новости Беларуси. Двадцатку лучших предприятий Минской области наградили в облисполкоме. По итогам прошлого года продукция этих производителей признана лучшей не только на отечественном рынке, но и на территории России. Кроме дипломов организации автоматически получают право размещения логотипа конкурса на товарах и их упаковках.

Награды распределились по нескольким номинациям: лучшие продовольственные и промышленные товары, продукция производственно-технического назначения и услуги населению. Среди победителей - известные промышленные бренды и лидеры сельхозпроизводства столичного региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Валерий Скакун, заместитель председателя Миноблисполкома:

Нельзя выйти на внешние рынки, не обеспечив выпуск высококачественной продукции, поэтому мы ежегодно проводим такие конкурсы.

Инна Малиновская, директор швейного предприятия:

Мы постоянно участвуем в этом конкурсе, и мы рады, что получили награду, потому что это как показатель нашего труда на рынке Российской Федерации.

Николай Радоман, председатель правления СПК «Агрокомбинат СНОВ»:

Если в 2011 году мы реализовали продукции на 18 млн. долларов, то в прошлом году экспорт составил 28 млн.долларов. И это, я считаю, важный показатель того, что мы нашли не только в пределах нашей республики нашего покупателя, но самое главное, что сегодня нас знает и ближнее, и дальнее зарубежье.