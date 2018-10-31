Что влияет на цену квартиры? Выбираем бюджетное жилье в Минске

Спрос на жильё в Минске, рапортуют риелторы, стабилизировался. За первый осенний месяц количество выставленных на продажу квартир увеличилось без малого на 1,5%. На готовые новостройки пришлось всего 6,7% сделок купли-продажи.

Зато доля панельных «хрущёвок» и «брежневок» оказалась одной из самых высоких за последние пару лет. А между тем, каждый год в столице возводят более 700 тысяч квадратных метров жилья. И не любая такая новостройка по карману тому, кто жаждет поскорее решить пресловутый квартирный вопрос. Выход специалисты видят в приобретении бюджетной недвижимости.

Андрей Чернышев, аналитик рынка недвижимости:

Если квартира выбирается на вторичном рынке, то, в первую очередь, следует обращать внимание на квартиры, которые располагаются в пятиэтажных домах 50-60-ых годов постройки. Так называемые хрущёвки, брежневки. Небольшая площадь и почтенный возраст таких квартир только на руку покупателю. Риелторы советуют не отметать сходу варианты на первых этажах – это сбавляет цену.

Андрей Чернышев:

Если квартира располагается на последнем этаже дома, особенно в домах после 2000 года постройки, то есть моложе 2000-го, то это уже – не повод для торга. И хоть за панорамный вид на столицу придётся переплатить, спрос на подобное жильё сегодня в разы превышает предложение.

Однако, выбирая квартиру на вторичном рынке, важно не купить кота в мешке, и в погоне за ценой – в итоге не переплатить. Андрей Чернышев:

Следует понимать, что эти квартиры находятся в весьма «уставшем» состоянии и последующий ремонт опустошит карман владельца очень сильно. Покупка будет не такой выгодной. Толстые и тёплые стены, чистый подъезд, ухоженные клумбы и аккуратные дорожки у парадной – именно эти мелочи влияют и на цену квартиры, и на качество жизни в ней.

Дома с подобными квартирами принято называть «хрущёвками». Именно типовые панельки в своё время помогли решить квартирный вопрос миллионам советских семей. Скромные экстерьеры и типовые планировки пришли тогда на смену вычурному барокко и помпезному ампиру.

Михаил Гауфельд, заместитель председателя Белорусского союза архитекторов:

Решалась очень крупная социальная задача: каждой советской семье – отдельную квартиру. И это, действительно, очень поспособствовало тому, что все советские города стали одинаковыми. Все кварталы, районы и микрорайоны тоже стали одинаковыми. Это продолжалось многие десятилетия. От пола и до потолка – не больше 2,5 метров, кухни-ниши – по 4 и 6.

Эти нормы только сегодня кажутся тесными. Смекалистый гражданин понимал главное: важен не метраж квартиры, а сколько человек в ней живёт. Михаил Гауфельд:

На 3 человек – это была 2-комнатная квартира. Потом была программа, что будем давать по количеству членов семьи, то есть на 3 – 3-комнатную. А потом даже – плюс одна. Естественно, до этого не дошло. Всё закончилось на первом этапе. В 80-ых, когда стройка шла особенно бурно, вокруг белорусской столицы выросло, как говорят в своих кругах архитекторы, панельное кольцо.

Михаил Гауфельд:

По сравнению с коммуналками это, всё равно, был рай земной. Конечно, многие минские семьи просто ожили в своих отдельных квартирах. «Хрущёвки» в центре города – лакомый кусок для любого риелтора. В Минске эти дома никто не сносит, их модернизируют, а кое-где жильцов постепенно расселяют. Одному человеку в двухкомнатной квартире – вполне комфортно. Михаил Гауфельд:

В Минске все домостроительные комбинаты были наиболее успешными в СССР. Они наиболее технологически продвинутые.

Самые интересные предложения среди новостроек в пригороде – Колодищи, Слобода, Фаниполь. Готовая квартира в городе-спутнике стоит, как жильё в столице на начальных этапах закладки фундамента. Андрей Чернышев:

Следует обращать внимание на дома, которые находятся на начальных стадиях строительства. Чем ниже квартира, тем ниже будет её стоимость. К новостройкам применимо правило ценообразования, что с увеличением этажности будет увеличиваться и стоимость квартиры.