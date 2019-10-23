Доля потребкооперации в розничном товарообороте сократилась вдвое за 5 лет. КГК Беларуси подвёл итоги работы отрасли

Новости Беларуси. Доля потребкооперации в розничном товарообороте в Беларуси за 5 лет сократилась вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сегодня, 23 октября, сообщили в Комитете госконтроля. Там подвели итоги проверки отрасли.

Так, количество магазинов «Белкопсоюза» сокращается. Многие райпо работают с убытками или с минимальной прибылью. Между тем, построено Гродненское зверохозяйство, модернизированы отдельные объекты торговли, введены новые. Впрочем, этих мер, по мнению сотрудников контрольного ведомства, недостаточно. Напомним, повысить эффективность отрасли в 2014 году поручал глава государства.

Дмитрий Баско, заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси:

Контрольно-аналитические мероприятия, проведенные комитетом, показывают, что в отрасли существует достаточно много негативных тенденций, недостатков, имеют место факты нарушения требований законодательства, бесхозяйственности, коррупции. Как следствие – невыполнение ряда ключевых показателей и отдельных поручений главы государства.