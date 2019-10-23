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Доля потребкооперации в розничном товарообороте сократилась вдвое за 5 лет. КГК Беларуси подвёл итоги работы отрасли

23 октября 2019 11:56
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Новости Беларуси. Доля потребкооперации в розничном товарообороте в Беларуси за 5 лет сократилась вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сегодня, 23 октября, сообщили в Комитете госконтроля. Там подвели итоги проверки отрасли.

Доля потребкооперации в розничном товарообороте сократилась вдвое за 5 лет. КГК Беларуси подвёл итоги работы отрасли-1

Так, количество магазинов «Белкопсоюза» сокращается. Многие райпо работают с убытками или с минимальной прибылью.

Между тем, построено Гродненское зверохозяйство, модернизированы отдельные объекты торговли, введены новые. Впрочем, этих мер, по мнению сотрудников контрольного ведомства, недостаточно. Напомним, повысить эффективность отрасли в 2014 году поручал глава государства.

Доля потребкооперации в розничном товарообороте сократилась вдвое за 5 лет. КГК Беларуси подвёл итоги работы отрасли-4

Дмитрий Баско, заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси:
Контрольно-аналитические мероприятия, проведенные комитетом, показывают, что в отрасли существует достаточно много негативных тенденций, недостатков, имеют место факты нарушения требований законодательства, бесхозяйственности, коррупции. Как следствие – невыполнение ряда ключевых показателей и отдельных поручений главы государства.

Доля потребкооперации в розничном товарообороте сократилась вдвое за 5 лет. КГК Беларуси подвёл итоги работы отрасли-7

Добавим, КГК выработал предложения по эффективной работе организаций потребкооперации. Они будут направлены в правительство, облисполкомы, а также Минский горисполком.

Доля потребкооперации в розничном товарообороте сократилась вдвое за 5 лет. КГК Беларуси подвёл итоги работы отрасли-10

# Комитет госконтроля # Экономика # Дмитрий Баско # Фотофакт

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