Разрисованный БелАЗ продают в интернете за 1 млн долларов

Новости Беларуси. 90-тонный белорусский самосвал, аналогов которому нет в мире, выставлен на продажу на популярном интернет-ресурсе auto.kufar.by, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Единственного в своём роде, раскрашенного по мотивам известной игры World of Tanks гиганта, продают больше чем за миллион долларов.

Со слов производителей, это не шутка и не пиар-акция. Столь необычным товаром интересовались уже немало покупателей, ещё до выставления лота.