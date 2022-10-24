Доллар, евро и российский рубль опустились в цене

Новости Беларуси. Вся иностранная валюта подешевела на белорусской бирже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российский рубль, доллар и евро упали в цене в начале торгов. Евро 24 октября установился на отметке в 2,43 белорусских рубля. За доллар покупателю придется отдать 2,48 рубля. А за 100 единиц российского рубля на бирже предлагают 4,05 белорусских рублей.