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Доллар, евро и российский рубль опустились в цене

24 октября 2022 15:57
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Новости Беларуси. Вся иностранная валюта подешевела на белорусской бирже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доллар, евро и российский рубль опустились в цене-1

Российский рубль, доллар и евро упали в цене в начале торгов. Евро 24 октября установился на отметке в 2,43 белорусских рубля. За доллар покупателю придется отдать 2,48 рубля. А за 100 единиц российского рубля на бирже предлагают 4,05 белорусских рублей.

Подобнее о новостях экономики на 24 октября читайте здесь.

# Валюта # Экономика # Фотофакт

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