Новости экономики за 24.10.2022
За белорусским черным золотом – на китайском оборудовании. На одном из объектов Речицкого месторождения скоро протестируют новинку, благодаря которой будут строить скважины наши нефтяники. Впереди наиболее заметные новости экономики, в том числе результаты производства молочной продукции за последние 5 лет среди стран СНГ и финансовые показатели организаций Минска за 2022 год.
Подробности – в нашем экономическом обзоре в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Производство молочных продуктов в СНГ и Беларуси выросло
Производство молочных продуктов в странах СНГ за 5 лет выросло на 4,7 % – до 18,5 тонны. В Беларуси производство увеличилось практически на 116 тонн. По данным специалистов, за 2021 год наибольшая доля в структуре производства молочных продуктов в странах СНГ принадлежит молоку и сливкам, она составила почти 54 % от всего выпуска. На втором месте находятся кисломолочные продукты, на их долю приходится четверть производства. За ними следуют сыры и творог.
В Минске подсчитали среднемесячную заработную плату
Число убыточных организаций в Минске снизилось на 27,5 % по сравнению с началом 2022 года. Сохраняется сбалансированность темпов роста производительности труда по выручке от реализации (113,6 %) и заработной платы (112,3 %). По итогам работы за 8 месяцев года номинальная начисленная среднемесячная зарплата работников организаций столицы составила 2 272,5 рубля, темп роста —112,8 %.
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