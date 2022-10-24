Новости экономики за 24.10.2022

За белорусским черным золотом – на китайском оборудовании. На одном из объектов Речицкого месторождения скоро протестируют новинку, благодаря которой будут строить скважины наши нефтяники. Впереди наиболее заметные новости экономики, в том числе результаты производства молочной продукции за последние 5 лет среди стран СНГ и финансовые показатели организаций Минска за 2022 год. Подробности – в нашем экономическом обзоре в программе Новости «24 часа» на СТВ. Производство молочных продуктов в СНГ и Беларуси выросло

Производство молочных продуктов в странах СНГ за 5 лет выросло на 4,7 % – до 18,5 тонны. В Беларуси производство увеличилось практически на 116 тонн. По данным специалистов, за 2021 год наибольшая доля в структуре производства молочных продуктов в странах СНГ принадлежит молоку и сливкам, она составила почти 54 % от всего выпуска. На втором месте находятся кисломолочные продукты, на их долю приходится четверть производства. За ними следуют сыры и творог. В Минске подсчитали среднемесячную заработную плату