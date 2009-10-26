Документы по формированию Таможенного союза будут подписаны через месяц

Событие состоится в рамках проведения 27 ноября в Минске заседания Межгосударственного Совета ЕврАзЭС.

Генсек организации Таир Мансуров сегодня доложил Президенту Александру Лукашенко повестку этого важного дня. В неё включено два десятка вопросов. Главы государств Евразийского сообщества, под руководством Александра Лукашенко (а Беларусь сегодня председательствует в ЕврАзЭС) обсудят правовую базу Таможенного союза, создание общего страхового рынка государств, а также совместное развитие энергетического пространства.

— Мы всегда гордились тем, что Минск способствует хорошей работе интеграционных органов. Дух и атмосфера в Минске способствуют принятию взвешенных и разумных решений. Мы настроены на то, чтобы документы были готовы к подписанию. Затягивать их принятие не надо и подписать их нужно в Минске, — сказал Александр Лукашенко.

Главы государств – членов Евразийского сообщества встречались в феврале в Москве. Уже тогда ими обсуждался вопрос вступления в ВТО. Вместе или порознь? Генеральный секретарь ЕврАзЭС сегодня сообщил, что уже выработан механизм одновременного вступления в эту организацию для Беларуси, Казахстана и России. Три страны на переговоры во Всемирную торговую организацию отправят единую делегацию.

— Три страны прекращают переговоры от национальных сторон, и вступают в ВТО единой таможенной территорией. Формула, которая в настоящее время поддерживается и российским, и казахстанским, и белорусским руководством — переговоры ведут уполномоченные лица единой переговорной делегацией. Каждая страна будет вести переговоры на согласованных условиях, вступать будут вместе, — заявил Таир Мансуров, генеральный секретарь Евразийского экономического сообщества.

Беларусь, Казахстан и Россия, которые объединяются в Таможенный Союз, открыты и для других государств. Эту позицию сегодня подтвердил Александр Лукашенко, заявив, что в перспективе к «таможенной тройке» могут присоединиться и другие участники. Таир Мансуров сообщил, что уже известны этапы формирования единой таможенной территории, в том числе и сроки отмены контроля на внутренних границах.

— Это действительно крупный успех, крупный прорыв в интеграции. Мы идем вслед Европейскому Союзу. С 1 января мы начинаем, и весь год у нас — на отладку. С 1 июля 2010 года уходят таможенные посты с российско-белорусской границы, с 1июля 2011 года — с российско-казахстанской, — отметил Таир Мансуров.

Страны Таможенного союза не меняют свою позицию по совместному вступлению в ВТО — об этом заявил и первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Петришенко. Беларусь, Россия и Казахстан по-прежнему намерены вступить во Всемирную торговую организацию единой таможенной территорией и одновременно. Рабочая группа по совместному вступлению уже создана и ей выдан мандат.

Сегодня в Парламенте обсудили пять законопроектов, касающихся создания этого союза. Говоря о возможном введении таможенных пошлин на автомобили, в Палате представителей заявляют, что в Таможенном союзе Беларусь намерена отстаивать интересы своего автопроизводителя.

— Когда мы ведем разговор об автомобилях, то не должны забывать, что у Беларуси тоже есть свои национальные интересы в области автомобилестроения — ведь автомобили не ограничиваются только легковыми. У нас своё машиностроение, которое требует определённой поддержки и преференций. Идея таможенного союза как раз состоит в том, что мы должны создать такое уникальное интеграционное объединение, которое бы позволило учитывать все интересы, — заявил Игорь Карпенко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по международным делам и связям с СНГ.