Экспорт на любой вкус: специальные грузовики уже уехали в Венесуэлу

Работа по спецзаказу становится все популярнее. От серийности в производстве не отказываются, но периодически отступают.

Из круглых ворот столичного автомобильного завода выходит колонна новеньких грузовиков. Из осеннего белорусского тумана в субэкваториальную Венесуэлу. На латиноамериканских полях у них начнется «сладкая» жизнь – машины будут перевозить сахарный тростник. К жарким условиям адаптировали быстро – за полтора месяца для серийной модели сконструировали специальный прицеп. Получилось даже лучше, чем у бразильских конкурентов. Они тендер проиграли.

— Минский автозавод всегда старается быстро реагировать на запросы потребителей. Конечно, это сложно, это требует напряжения всех сил — и конструкторских служб, и технологических служб, очень много организационных работ. Но мы стараемся быть на грани запросов, чтобы успевать продавать и зарабатывать деньги, — рассказывает Александр Захарик, заместитель главного конструктора РУП «МАЗ».

Появился запрос – вот тебе и спрос. В этот раз по контракту уйдет 100 автомобилей, за весь год – 500 единиц техники. Дружеские встречи двух президентов – Венесуэлы и Беларуси – дали зеленый свет совместным проектам.

— «МАЗВен» находится в стадии подготовки производства. В настоящий момент венесуэльской стороной уже выбрана организация, которая будет осуществлять строительство, и мы планируем, что оно будет закончено к концу 2011 года, — отметил Александр Жирнель, начальник управления внешнеэкономических связей по экспорту РУП «МАЗ».

Работа по спецзаказу становится все популярнее. От серийности в производстве не отказываются, но периодически отступают. Это как индивидуальный пошив – кажется, брюки и пиджак как у всех, но костюмчик-то сидит.

Получается, что на серийных моделях не всегда далеко уедешь. К такому мнению пришли на многих отечественных производственных гигантах. Тот же МТЗ делает тракторы без крыши, только с козырьком — это спецзаказ для Пакистана, трактор выходит дешевле. А на «Гомсельмаше» полюбили яркие краски после заказа из Казахстана. Вместо привычного красного сделали ярко-бирюзовый комбайн, в тон их национальному флагу. Уникальный тягач собирали и на МЗКТ для птицы высокого полета — шейха Арабских Эмиратов. Транспортер понадобился для перевозки бульдозера, который расчищает площадку для соколиной охоты.

— Сейчас, под влиянием внешних событий, наши предприятия начинают поворачиваться лицом к клиенту, если можно так выразиться, начинают удовлетворяет его пожелания, в том числе, идут на исполнение индивидуальных заказов. Это повышает в целом конкурентоспособность продукции и наших предприятий на рынке, поэтому это можно только приветствовать и это нужно ставить в систему, — считает Андрей Коляда, директор маркетинговой компании.

Опыт особого подхода к покупателю понемногу перенимают и малые предприятия. Например, Кричевский завод резиновых изделий для поставки в Афганистан смоделировал спецгалоши. Оказалось, что в гардеробе афганской невесты их должно быть около десятка. Постарались сделать на заводе и зимние, и летние. Они тоже не прочь идти в ногу со временем.