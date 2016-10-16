«Сэкономил на тепле – купил булочку»: как белорусы снижают затраты на ЖКУ в отопительный сезон

Новости Беларуси. На неделе в Беларуси начался отопительный сезон. Тепло уже в квартирах, больницах, школах и детских садах. На очереди лишь некоторые офисы и фабрики. А мы на неделе задались вопросом, а от чего зависит та самая цифра в «жировке»? И нашли на нее три совершенно разных ответа.

Найти в стопке на вид одинаковых «жировок» нужную Артему ничего не стоит. У настоящего хозяина каждая гигакалория на счету: сэкономил на тепле – купил булочку.

Артем Мазаник, житель энергоэффективного дома:

Вот смотрите: «жировка» за январь – 364 было. Отопление? 61161 рубль.

Сегодня таких энергоэффективных домов в стране с два десятка. Запущены уже таковые и второго поколения. Сейчас возводят их в Гродно, Могилеве и столице. Планируется, что потребление тепловой энергии на отопление в таких высотках снизится почти в два раза. Более того, дом в Гродно будет оборудован солнечными батареями, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Алексей Тарнагурский, владелец мультифункционального дома:

Установлены солнечные коллекторы, они перекрывают нам практически 50% горячего водоснабжения. То есть сейчас очень пасмурно, но в то же время на датчиках 42 градуса.

Солнечные батареи – один из лучших вариантов альтернативной энергии. Правда, чтобы нагреть с их помощью дом, тот должен быть энергоэффективным.

Жилище Алексея отличается от большинства. Батарей как таковых в доме нет, отапливается все по системе «теплый пол». Под ногами буквально циркулирует горячая вода. От плюс 27 до всех 30. Норма температуры в комнате – плюс 25. В каждой – терморегулятор. Здесь же уже упомянутая умная система вентиляции. По сути, коттедж Тарнагурского – дом-термос. И сегодня это определенный тренд, – уверен хозяин.

Алексей Тарнагурский, владелец мультифункционального дома:

У нас есть перекрестное субсидирование. Мы платим очень небольшие деньги за энергоресурсы. Предприятия платят большие, у них экономически обоснованные тарифы, а население – нет. В Латвии цена тысячи кубических метров в районе 500 евро, Украина – энергоносители в 8 раз дороже.

О том, что дом может быть еще и умным, эта женщина их «хрущевки» и не слышала. Вот уж 10 лет Юлия Былина на себе ощущает разницу между былью и небылицей. Квартира холодная, даже в двух парах носков ходить невыносимо (интервью с хозяйкой записывали, когда на градуснике не было и плюс 10). Грелась чаем горячим, зато зимой – окна на распашку. Тот случай, когда отапливаешь еще и улицу.

Юлия Былина, житель Минска:

Где-то пятого апреля уже приходится звонить и просить, чтобы выключили отопление.

Есть в квартире и обогреватель, но опять же – «экономия». В среднем в прошлом году за тепло Юлия заплатила 15 рублей. Могло бы и меньше быть, да, сетует хозяйка, регулировать градус, как в постройках куда новее, не может – это просто не предусмотрено.

Светлана Лихтарович, житель Минска:

Мы всегда регулируем. Сколько максимум показатель? 2-3.

С погодой в их доме, уверяет Светлана, все в порядке. Дома тепло. Верим с трудом – на полу зимние клюшка, шайба. Свое веское «жарко» за четырехлетним Петром – он только в шортах. Что касается оплаты за коммуналку:

Светлана Лихтарович, житель Минска:

Я бы не сказала, что это слишком накладно, когда отопление включают. На процентов 30 «жировка» становится дороже.

Сегодня белорусы возмещают 58% затрат на коммунальные услуги. К примеру, в 2015 году было почти в два раза меньше. А вот к 100% придем уже в 2018 году.

По данным Минэнерго, теплоэнергии самостоятельно оплачиваем лишь 17%.

Отсюда простая арифметика.Семья Лихтаровичей с регулятором отопления в среднем в месяц отдает по этой графе в «жировке» 26 рублей, а должны бы 153. Артем с возлюбленной в самый лютый месяц греются на 6 деноминированный рублей вместо 35. Юлия с дочкой 15, а надо бы 88. Вот и получается: только эти три семьи не доплачивают в сумме за тепло 228 рублей. Впечатляет.

Кроме того, уже в ноябрьских «жировках» многие белорусы увидят помощь государства еще большую. Рассчитывать на жилищно-коммунальные субсидии смогут прежде всего инвалиды, пенсионеры, а также семьи, которые на оплату ЖКУ тратят определенный процент общего дохода. Для горожан это 20%, для жителей сельской местности – 15%.