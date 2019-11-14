Директор ОАО «Агро-Мотоль»: Источник всего – земля. Если она запущена, начинается катастрофа

Директор хозяйства «Агро-Мотоль» Вячеслав Каштальян, награжденный за победы на поле сельхозбитв орденом Отечества – высшей наградой Республики Беларусь, продолжает сражаться за урожай на отведенном ему участке страны.

О жизни в белорусских агрогородках рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Вячеслав Каштальян, директор ОАО «Агро-Мотоль», лауреат ордена Отечества III степени Республики Беларусь:

Да я родился в поле. Стаж уже 65 лет. Каждое ремесло имеет свои трудности, свои условия игры, точно так же, как и сельское хозяйство. Работаем.

Источник всего – это земля. Если нет земли, если она запущена, начинается катастрофа.

«Агрогородки – это чудо, то, которое давно ждали крестьяне». Что изменилось в белорусской деревне?

Подробнее в видеоматериале.