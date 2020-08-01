Замминистра энергетики о БелАЭС: «В этом проекте самое лучшее сочетание активных и пассивных систем безопасности»

Об энергетике страны и о том, как БелАЭС готовят к запуску, рассказали в проекте СТВ «Свой путь».
Об энергетике страны и о том, как БелАЭС готовят к запуску, рассказали в проекте СТВ «Свой путь».
Сегодня все крупные промышленные страны с собственными атомными станциями. 31 государство мира получает энергию с помощью 192 АЭС. На этих станциях эксплуатируются 438 энергоблоков. И это промежуточные цифры.
Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Республики Беларусь:
В этом проекте самое лучшее сочетание активных и пассивных систем безопасности. Активная система – это автоматика, будем так говорить. В случае внештатных ситуаций она срабатывает и глушится реактор. А пассивная – это то, что глушит реактор, не дает развиваться происшествию без вмешательства человека и без электричества.
Наверное, единственная в мире, кто за столько лет до ввода станции ввел в работу свой учебно-тренировочный центр, с полномасштабными тренажерами.