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Замминистра энергетики о БелАЭС: «В этом проекте самое лучшее сочетание активных и пассивных систем безопасности»

01 августа 2020 07:32
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Об энергетике страны и о том, как БелАЭС готовят к запуску, рассказали в проекте СТВ «Свой путь».  

Замминистра энергетики о БелАЭС: «В этом проекте самое лучшее сочетание активных и пассивных систем безопасности»-1

Сегодня все крупные промышленные страны с собственными атомными станциями. 31 государство мира получает энергию с помощью 192 АЭС. На этих станциях эксплуатируются 438 энергоблоков. И это промежуточные цифры.  

Замминистра энергетики о БелАЭС: «В этом проекте самое лучшее сочетание активных и пассивных систем безопасности»-4

Замминистра энергетики о БелАЭС: «В этом проекте самое лучшее сочетание активных и пассивных систем безопасности»-6

Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Республики Беларусь:  
В этом проекте самое лучшее сочетание активных и пассивных систем безопасности. Активная система – это автоматика, будем так говорить. В случае внештатных ситуаций она срабатывает и глушится реактор. А пассивная – это то, что глушит реактор, не дает развиваться происшествию без вмешательства человека и без электричества.  

Замминистра энергетики о БелАЭС: «В этом проекте самое лучшее сочетание активных и пассивных систем безопасности»-9

Наверное, единственная в мире, кто за столько лет до ввода станции ввел в работу свой учебно-тренировочный центр, с полномасштабными тренажерами.  

# АЭС в Беларуси # Экономика # Вадим Щеглов # Михаил Михадюк # Фотофакт

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