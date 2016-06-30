Беларусь за несколько часов до деноминации: новые деньги прибывают в банки

Новости Беларуси. Считанные часы остаются до того момента, когда в кошельках белорусов появятся новые деньги. На купюрах исчезнут четыре нуля, кроме того, в оборот войдут копейки. И хотя денежная реформа в нашей стране проходит не в первый раз, вопросов о деноминации еще много. Как будут работать банки и обменники, а также проводиться платежи через терминалы и онлайн в первые дни деноминации?

Вот в таких кассетах новые деньги прибывают в банки страны. Уже пересчитанные, причем дважды. Здесь их снова считает специалист. До того, как они попадут в банкоматы. Инкассаторы говорят: изначально (сразу после изготовления) плотность денежной массы – как у кирпича. Поэтому купюры иногда прилипают друг к другу даже в счетных машинках.

С 16 часов 30 июня началась смена операционных систем во всех банках страны.

Всю электронную базу (а это – деньги белорусов) переводят в новые цифры.

Клиентов успокаивают: ни одна копейка со счета не пропадет. В эти минуты в самом разгаре работа бухгалтеров на предприятиях страны.

Татьяна Сугако, бухгалтер:

Необходимо переводить всё оборудование, на котором мы работаем, в режим новой работы в условиях деноминации. Это занимает определённое количество времени. Изучали номинальные банкноты, копейки: как они выглядят, как проверять их на подлинность.

В некоторых местах (а каждая торговая или другая точка предупреждает об этом самостоятельно) могут возникнуть проблемы с онлайн-платежами. Например, в магазинах или на почте. На автозаправках рекомендуют рассчитываться наличными. Как и в некоторых турагентствах. Хотя большинство из последних к деноминации все-же подготовились.

Оксана Бичун, директор туристического агенства:

Все наши кассовые аппараты переведены в режим работы в условиях деноминации. Наши карточные терминалы также готовы к приёму карточек. Наша валютоплатежа переведена сегодня в новую белорусскую валюту.



В течение дня сообщалось о нехватке валюты в банкоматах. Очевидно, из-за повышенного спроса.

Белорусам все же рекомендовали иметь небольшую наличку в кармане. В остальном Беларусь (торговля, банки, люди) готова к деноминации.

Житель Минска:

Я ко всему готова, я мама двойни. Какая мне деноминация? Деноминация – это мелочи.

Банки страны с частными клиентами завтра могут не работать. По закону – на усмотрение. Но, как обещают, сделают все, чтобы каждый белорус смог почувствовать хруст новых купюр в своих руках уже утром. И без каких-либо проблем.