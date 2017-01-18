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Давос-2017: основная тема – цифровая революция и ее последствия для экономики и безопасности мира

18 января 2017 07:39
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Новости Швейцарии. Швейцарский Давос принимает 47-й Всемирный экономический форум. Почетное право открыть его предоставили председателю КНР Си Цзиньпиню.

В этом году Поднебесную здесь представляет самая многочисленная делегация за всю историю своего участия. На экономический форум приехало рекордное число делегатов – около 3 тысяч. Среди них несколько десятков президентов и руководителей правительств, главы международных организаций и общественные деятели.

Одной из ведущих тем встречи в Давосе станет цифровая революция, а также ее последствия для экономики и безопасности мира. Много внимания будет уделено новым политическим реалиям, в которых оказались ведущие мировые игроки, – США после победы Дональда Трампа, ЕС после решения Великобритании о выходе из союза, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Экономика # Всемирный экономический форум

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