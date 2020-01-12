Что из себя представляет томатное IT, и за какими «бабками» едут? У Столинского района 80-летний юбилей

Новости Беларуси. 2020-й – финальный в триаде, посвященной малой Родине. Он только начался, но есть ощущение, что за предыдущие два года сделано много, осталось доделать недоделанное и навести последний лоск, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как раз под это идеально подходят юбилейные даты. Возьмем Брестскую область. В 2019 году торжественно отметили тысячелетие областного центра, а в этом, уже в следующую пятницу, 80-летие отпразднует Столинский район. Кстати, самый большой в Беларуси. Среди болот – цветущая земля. А какой там зреет виноград! Кристина Протосовицкая – о своей малой Родине.

Этот молоток в Городной называется «долбень». Долбня. Так бьет, чтоб «паветра выйшла».

Из «бабки» надо выбить весь дух. А иначе будущее гончарное изделие треснет при сушке. Больше пяти веков в Городной живут гончары.

Считается, что первый предок поселился здесь из-за залежей уникальной коалиновой глины. Выжить с земледелия не удалось бы – песчаные почвы. Но полешук оказался находчивым.

Василий Козачок, директор центра гончарства д. Городная:

Дзякуючы гэтаму занятку, гараднянцы атрымалі статус горада. Іх называлі мяшчанамі. З-за таго, што яны былі рамеснікамі і не залежнымі ад паноў.

Когда-то мастерством владели в каждом доме, сегодня наберется с пятерку мастеров. Чтобы сохранить уникальный навык, создали центр гончарства, а детей обучают даже на уроке труда.





Григорий Иосифович берет молодежь под крыло. Сам в деле уже 65 лет. Бизнесменить начал тогда, когда о малом предпринимательстве в Беларуси даже не шептали.

Григорий Ковалько, гончар:

Горшок надо было варить для семьи на раз, а сейчас таких семей нет. «Я равняюсь в этом плане на свою свекровь». Семья из Столина воспитывает 11 детей Здесь шутят: все дело в кирпиче – в одном из наиболее экологичном стройматериале для жилья.

Николай Дворецкий, главный инженер ОАО «Горынский комбинат строительных материалов»:

Сегодня предприятие использует уникальные глины нашего района для производства кирпича, и этот материал, который мы производим, на 28 % потребляется в районе.





Предприимчивости полешуков позавидовали бы на Уолл-стрит. Каждый четвертый овощ в Беларуси, выращенный на экспорт, имеет столинскую прописку.

Ольшанский фермер Иван Гриб теплицу по голландской технологии построил за год – проектные сроки не меньше двух. Первый урожай розовых томатов ждут раньше многих в Беларуси – уже в марте. У населения подоспеет только в июне.

Иван Гриб, фермер:

Мы пленочные убрали, деревянные и сделали 70 соток сразу. 70 соток 2 года подержали, потом 2 гектара сделали, 3 гектара и там 6 гектаров было. Потом замахнулись – нам дали кредит.

В это трудно поверить, но 10 гектаров управляются одним скромным компьютером и этим джентльменом. Агроайтишник – вовсе не шутка. Теплицы, где нужны были кочегары, остались в прошлом. Подогрев, полив, степень освещенности – все компоненты, как листики у молодых помидоров, ведут к одному корню. Иван Гриб, фермер:

Компьютер штору на ночь закрывает, утром по сантиметру открывает. Все по солнцу.

Сказали бы – дело в шляпе, а по факту – и в грунте. Местные фермеры охотно приезжают за ним чуть западнее. На торфопредприятии успешно развивают перспективное направление.





Михаил Шут, директор ОАО «Торфопредприятие «Глинка»:

Производим 15 видов грунтов, отправляем в более 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. Грунты востребованы на рынке Украины, в Арабские Эмираты отправили пробную партию.

Вслед за торфом, поедет и песня. Милан, Нур-Султан, а вскоре и Дубаи. Заслуженный любительский коллектив Беларуси «Вытинанка» уже в третий раз представит Беларусь на крупнейшей международной выставке «Экспо-2020».

Петр Остапчук, руководитель заслуженного любительского коллектива Беларуси «Вытинанка»:

Я пытаюсь в своем ансамбле среди полешуков как-то, чтобы мы отличались, нация наша имела лицо, чтобы не потеряться в этом мире при глобализации.

Почетный полешук Петр Остапчук не держит в секрете, чем будут брать заморского гостья.