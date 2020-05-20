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Чему способствует снижение ставки рефинансирования в Беларуси?

20 мая 2020 07:03
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Новости Беларуси. В Беларуси снижается ставка рефинансирования. С 20 мая она составит 8 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Чему способствует снижение ставки рефинансирования в Беларуси?-1

Нацбанк снизил этот показатель сразу на 0,75 процентных пункта. Такое снижение будет способствовать сохранению нейтрального характера монетарной политики. Это позволит поддерживать инфляцию вблизи запланированного на текущий год уровня.   

Чему способствует снижение ставки рефинансирования в Беларуси?-4

Ставка рефинансирования – это процент, под который Нацбанк выдает кредиты коммерческим банкам. Снижение этого показателя говорит об увеличении доходности самих банков и о том, что они могут предоставлять более доступные кредиты населению.         

# Ставка рефинансирования в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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