Чему способствует снижение ставки рефинансирования в Беларуси?

Новости Беларуси. В Беларуси снижается ставка рефинансирования. С 20 мая она составит 8 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нацбанк снизил этот показатель сразу на 0,75 процентных пункта. Такое снижение будет способствовать сохранению нейтрального характера монетарной политики. Это позволит поддерживать инфляцию вблизи запланированного на текущий год уровня.

Ставка рефинансирования – это процент, под который Нацбанк выдает кредиты коммерческим банкам. Снижение этого показателя говорит об увеличении доходности самих банков и о том, что они могут предоставлять более доступные кредиты населению.