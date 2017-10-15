Чему Москва учится у Минска? Интервью министра правительства Москвы

Сергей Евгеньевич, приветствуем вас на нашей земле, потому что вы в нашем посольстве. Удалось ли всё, что запланировано было во время Дней Минска в Москве?

Сергей Черемин, министр правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы: Вы совершенно правы, мы находимся на белорусской земле. Отрадно, что сегодня форум, который проходит на территории белорусского посольства собрал так много белорусских предпринимателей и московских предпринимателей. Мы, как крупнейший мегаполис, очень заинтересованы в сотрудничестве со столицей Беларуси в различных сферах. Прежде всего, это сфера экономики и обмена высокотехнологичными инновационными решениями, которые используют наши города для управления транспортной системы, для управления жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, сотрудничество в области развития высоких технологий, научно-техническое сотрудничество.

Каждый 10-й килограмм продукта питания – из Беларуси. Это же колоссальный объем! Я так понимаю, что это еще не предел?

Сергей Черемин:

С учетом того, что Москва ежегодно потребляет около 12 миллионов тонн продовольствия, и каждый, как вы отметили, 10-й килограмм поступает к нам из Беларуси, это огромный объем сельскохозяйственного экспорта из Беларуси. И я думаю, что те санкции, которые были введены Российской Федерацией и запрет на поставку сельскохозяйственной продукции из стран ЕС, дал серьезный импульс развитию сельскохозяйственного экспорта именно из Беларуси. Мы искренне этому рады, потому что Беларусь и Россия – это единое союзное государство, мы должны общими усилиями развивать наш рынок.

Есть ли среди ваших личных предпочтений какие-то фавориты, будь то продукты питания или еще что-то белорусское?

Сергей Черемин:

Дни Москвы – это, конечно же, не только экономический форум, это в том числе яркие культурные события. Это и традиционная ярмарка белорусских товаров. Москвичам, так же, как и мне, очень нравятся качественные изделия: колбасные изделия, прекрасные молочные продукты, которые поставляет Республика Беларусь, фрукты, овощи. Всё это с большим успехом пользуется и высоко оценивается московскими потребителями.