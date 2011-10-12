Минэнергетики: Каких-либо моментов, препятствующих поставкам российского природного газа, мы не видим

Беларусь обеспечена запасами топлива в полном объеме. О состоянии топливно-энергетического комплекса страны говорили сегодня специалисты на белорусском энергетическом форуме, который проходит в эти дни в Минске.

Запасов мазута и природного газа хватит на весь осенне-зимний период. В подземные хранилища уже закачен миллиард кубометров голубого топлива, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Это больше, чем в прошлом году. Диалог по поводу поставок российского газа идет конструктивно.

Юрий Рымашевский, заместитель министра энергетики Республики Беларусь:

У нас действует на этот год контракт с российской стороной по поставкам газа, а также будет заключен контракт на следующий год, по поводу чего уже конструктивно ведутся переговоры. И каких-либо моментов, препятствующих поставкам российского природного газа, мы не видим. Существуют балансы по поставке как электроэнергии, так и газа в рамках Союзного государства и ЕврАзЭС.