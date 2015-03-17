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Экспорт меха в Беларуси: репортаж с хозяйства, где выращивают норок на миллион долларов

17 марта 2015 15:04
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Новости Беларуси. Повышать объемы экспорта ценного меха и наладить производство изделий из пушнины. Именно такие задачи поставлены перед звероводами области. Это позволит продавать товар по более высокой цене.

Сегодня мех составляет около 70% от экспорта всей продукции потребительской кооперации республики.

На Минщине действует хозяйство по выращиванию норок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В этом году Молодечненское предприятия на мировой рынок поставило меха на миллион долларов и стало экспортером года.

 

# Экономика # Фотофакт # Экспорт

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