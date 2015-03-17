Экспорт меха в Беларуси: репортаж с хозяйства, где выращивают норок на миллион долларов

Новости Беларуси. Повышать объемы экспорта ценного меха и наладить производство изделий из пушнины. Именно такие задачи поставлены перед звероводами области. Это позволит продавать товар по более высокой цене.

Сегодня мех составляет около 70% от экспорта всей продукции потребительской кооперации республики.

На Минщине действует хозяйство по выращиванию норок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.