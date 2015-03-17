«Неравные условия убивают государственные и частные предприятия» – Александр Лукашенко, посещая «Экспобел»

Новости Беларуси. 17 марта глава государства пообщался с частниками. И вот он – долгожданный вердикт: частникам разрешили торговать без сертификатов о качестве товаров. Правда, с поправкой – до нового года. Такое решение президента было встречено даже овациями.

О том, что такое качественный товар, Олег Соловей уж точно знает не понаслышке. Свой частный семейный бизнес начал давно – ещё в 90-ых. Правда, теперь это не просто хобби — основной заработок, — признаётся съёмочной группе программы Новости «24 часа» на СТВ мужчина.

Проблемной сейчас называет обязательную сертификацию. Это и дополнительное время, и затраты. К тому же, партии товара у большинства предпринимателей не просто мелкие — единичные. Тем не менее, уверен Олег Соловей, есть в таком условии и плюсы. Для потребителей.

Олег Соловей, индивидуальный предприниматель:

Да, сертификация, согласен, какая-то должна быть – о защите прав потребителя, о защите здоровья. Но этим должны заниматься более крупные фирмы, которые поставляют это сюда.

Не первый год в бизнесе и Анастасия Шаройко. За 10 лет своё дело удалось «раскрутить». Сегодня у неё два торговых объекта и постоянные клиенты. А это дорогого стоит, – говорит Анастасия. Сейчас вопросы вызывает лишь сертификация – времени на неё нужно потратить немало.

Анастасия Шаройко, индивидуальный предприниматель:

Она времени занимает достаточно много, около месяца – испытания провести, получить декларации. Конечно, потребителю гарантирована безопасность, но мы возим продукцию уже сертифицированную в России, но вот столкнулась, что не все они здесь подходят. То есть мы не берем плохую продукцию, мы стараемся привезти уже качественную.

Пройти обязательную сертификацию все индивидуальные предприниматели должны были до первого марта. Такой переходный период предусматривал принятый Указ №222. Вот только на прозрачные методы работы перешли пока не все.

Что волнует предпринимателей и с какими трудностями сталкиваются чаще всего? Об этом сегодня, 17 марта, шла речь во время посещения главой государства торгово-развлекательного центра «Экспобел». Разговор — с первых минут. В том числе о благоустройстве прилегающих к центру территорий.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Благоустройство и объекты вам лично надо принимать всегда. Сдается объект – надо подъехать принять его. Если сразу сделаешь благоустройство, оно на века останется. Дорогу ты строишь, либо здания. Если ты оставил где-то, испохабил землю, точно так и будет. Посмотри вдоль советских дорог. Почему там все перекошено, холмы эти? Потому что нарыли и бросили так. Поэтому давайте страну в порядок приведем.

Новое правило вызвало обсуждения в бизнес-сообществе. Получить документальное подтверждение приобретения товара непросто. Сетуют продавцы и на сложности с реализацией, и на действия российских продавцов. Вопросов множество. Поэтому приезда президента действительно ждали.

В прошлый раз глава государства лично общался с предпринимателями в марте 2005. Встреча вышла плодотворной. Такого же конструктивного диалога ждали и сегодня.

Проблемы с арендой, получением документов, реализацией продукции – об этом Александр Лукашенко лично спросил у представителей бизнес-сообщества.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В основном, импорт из-за пределов Беларуси. Потому что дешевле.

Предприниматель:

Да, даже с растаможкой. Я сама растомаживаю. 20% НДС и 20% таможенного сбора – это мягче, это качественнее. К сожалению, да.

Впрочем, и предприниматели задали главе государства далеко не один вопрос. Диалог получился доверительным. К примеру, действительно ли необходима обязательная сертификация? Президент уверен: это условие и прозрачного бизнеса, и равной конкуренции.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Меня интересует то, что вы, подкармливая, а где-то и кормите, других производителей за пределами страны, убили напрочь легкую промышленность. Меня больше всего волнует, что мы как государство теряем нормальный, прозрачный бизнес. Это недопустимо. И убиваем свое производство. Бизнес должен быть прозрачным. Везде – и государственный, и частный. Вот против этого не попрешь. И мы должны создать всем равные условия. Европа это переживала. Та же Литва через это проходила. И смотрите, у них покупают там качественный товар, завозят сюда и так далее.

И действительно. «В минус» уходит лёгкая промышленность. Ведь производимая ею продукция становится попросту неконкурентоспособной. Много товара остаётся и на складах, – отметил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Первое, здоровье людей. Поэтому везде товар сертифицируется. Ваш товар не сертифицирован. И я не знаю, что вы везете и откуда. В Китае, вроде, в Турции там вам – не вам, а москвичам – не дали. Они завезли к себе этот товар, вам распихали по сумкам, вы привезли. Не понятно, что вы привезли, ведь сертификата этого нет. Ведь остальные, кто работают в этом бизнесе, но прозрачно, у них есть документы – сертификаты. Я только что сказал, это важно. Для меня как президента, прежде всего. Но я это ставлю не на первое место. Если ты боишься за свое здоровье, будь здоров, не ходи сюда и не покупай этот товар.

Второе, и самое главное, что вот таким образом мы – мы в этом виноваты – убили, отчасти, пусть не полностью (не знаю какой процент – посчитаем), легкую промышленность. Неравные условия убивают государственные и частные предприятия. Ведь сегодня, кроме вас, ваши же бизнесмены, коллеги говорят: это ненормально, надо всех ставить в равные условия. Не госпредприятия, частные. В чем они не правы? Они правы. Мы с Путиным обсуждали эту проблему, когда Кыргызстан принимали в наш экономический союз. Пять миллиардов долларов на складах товара, привезенного из Турции и Китая. Я ему говорю: как только мы их принимаем – вот в мае месяце мы должны полностью открыться – весь товар хлынет к нам, сначала к тебе, потом ко мне, правильно? Говорит, правильно. Я сразу их предупредил: говорю, уважаемые коллеги, вопреки вашей позиции, я буду искать методы, чтобы защитить свой рынок от наплыва этого товара. Надо как-то выход найти, чтобы мы были в равных условиях.

Сертификат — это не просто шаг к созданию равных условий для функционирования субъектов хозяйствования, но и одновременно дополнительная защита потребителей. Тем не менее, продавцы уверены: выбор приобретать или не приобретать документально неподтверждённый товар должен оставаться за обычным покупателем.

Предприниматель:

У нас может висеть табличка, что товар не сертифицирован. И те люди, которые к нам приходят в магазин, смотрят: товар не сертифицирован, я даже с тобой разговаривать не хочу, я пойду и куплю белорусское – и таких очень много людей. Оставить право выбора – покупать несертифицированный товар или нет за самим потребителем.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ваш ответ ничем не отличается от моего. Хочешь рисковать здоровьем – покупай, не хочешь – иди в магазин покупай. А следующие – конкуренция, равные условия, контрабанда? Как здесь быть?

Кроме того, предприниматели замечают: спрос на рынке на белорусские модели отнюдь не высок. Взять, к примеру, одежду. Небольшой ассортимент, неосовремененные модели... Выход предлагают сами продавцы.

Предприниматель:

Предложение – повысить уровень модельеров-стилистов на всех наших предприятиях. Потому что там работают по шаблону. Одну партию начали гнать, одна и та же партия идет.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Для того, чтобы осуществить все, о чем вы говорите (это имеет место быть, вы правы), нужны деньги и обязательно равные условия.

Нет в Беларуси и хороших оптовых баз. Никакого ассортимента, к тому же и цены высокие. Неудивительно, что закупаться предприниматели ездят за рубеж. Ситуацию тут нужно менять.

Александр Лукашенко потребовал создать на наших оптовых базах ассортимент не хуже, чем на московских рынках.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Почему вы не организуете оптовые базы в Беларуси, как я вам поручал в прошлом году, для того, чтобы они с баз закупали свои, а не черкизовских рынков (я по-старому говорю, может уже нет, но из Москвы возят)? Почему они у себя не могут этот товар завести?

Андрей Кобяков, премьер-министр Беларуси:

Потому что в Москве через Киргизию, через границу России с Китаем выгоднее, маржа больше.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы в состоянии обеспечить ассортимент на этих базах, магазинах и складах, как на Черкизовском рынке?

Андрей Кобяков, премьер-министр Беларуси:

В принципе, это можно сделать. Но мы «ухлопаем» деньги.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Значит, вот вы это сделаете, а я закрою границу на Москву. И если только они скажут, что там не будет каких-то шлепанцев, кроссовок или какой-то тряпки, что есть на Черкизовском, то вы за это ответите.

Очевидно одно: в решении всех этих вопросов учитывать нужно каждое мнение – государства, бизнеса и покупателей.