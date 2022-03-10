Новости экономики за 10.03.2022

Новости Беларуси. Евросоюз запретил ввозить в Беларусь банкноты евро, а три белорусских банка отключили от SWIFT – что это значит для белорусов? Почему итальянские бумажные фабрики останавливают производство и будут ли российские банки открывать вклады и счета в юанях? С деловым обзором дня экономический обозреватель Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ШОК ОСТАНАВЛИВАЕТ ИТАЛЬЯНСКИЕ БУМАЖНЫЕ ФАБРИКИ Энергетический шок останавливает итальянские бумажные фабрики. Из-за роста цен на газ группа Pro-Gest объявила о временной остановке производства на всех своих шести бумажных фабриках. Поскольку, как говорится в заявлении, цены на природный газ утроились чуть более чем за неделю.

Глава Ассоциации производителей бумаги, картона и целлюлозы Assocarta Лоренцо Поли также называет в качестве причины значительный рост цен на электроэнергию: «Если в декабре прошлого года итальянские бумажные фабрики платили за природный газ в пять раз больше, то в наши дни стоимость в среднем в 10 раз больше, а в пиковые моменты – в 15 раз». Производство бумаги ценой 680 евро за тонну уже стоит 750 евро, и это только на энергетические расходы. РОССИЙСКИЕ БАНКИ ПРОРАБАТЫВАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКРЫТИЯ ВКЛАДОВ И СЧЕТОВ В ЮАНЯХ Китайская валюта стала доступной для депозитов россиян. Коммерческие банки прорабатывают возможность открывать расчетные счета и вклады в юанях для массового розничного сегмента.

Один из банков уже предлагает вклады в китайской валюте с доходностью 8 % годовых на срок от трех месяцев до полугода. Банки начали активно предлагать клиентам карты китайской платежной системы UnionPay. Они работают в 180 странах. В России отменили налог на золото. Раньше для приобретения золотых слитков россияне должны были уплатить НДС в 20 %. Власти надеются, что это сделает драгметалл более привлекательным для вложения денег.