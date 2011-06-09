Цены на бензин в Беларуси снижены

В соответствии с поручением президента, данным накануне, стоимость на самый дорогой бензин АИ-95 не превышает 4500 тысяч рублей. Соответственно снижены цены на другие виды топлива.

Наша съемочная группа зафиксировала факт снижения цен на заправках столицы уже в полночь. Концерн "Белнефтехим" снизил розничные цены на автомобильное топливо на 13-22%.

Cнизить цены на топливо потребовал Президент Беларуси, накануне во время совещания по актуальным вопросам экономики.

Стоимость дизтоплива уменьшена на 12,7% (с Br5 100 до Br4 450), бензина "Нормаль-80" - на 19,2% (с Br4 950 до Br4 000), Аи-92 - на 17,6% (с Br5 100 до Br4 200), Аи-95 - на 22,4% (с Br5 800 до Br4 500).