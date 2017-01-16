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Центральный район Минска прогрессивно вступил в 2017 год: созданы рабочие места, появились новые социальные объекты

16 января 2017 17:06
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Новости Беларуси. Инвестиции в промышленность, новые рабочие места, рост экспорта услуг, дополнительные рынки сбыта продукции – Центральный район столицы прогрессивно вступил в новый год.

При помощи крупного инвестора было создано более трех с половиной рабочих мест.

Появилось несколько десятков новых социальных объектов.

На финансирование инвестпрограммы из городского бюджета в 2017 году предусмотрено 887 миллионов рублей.

Вместе с тем  в городе усилили контроль, за освоением бизнесменами-инвесторами земельных участков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Елена Бежик, начальник управления экономики администрации Центрального района:
Наше задание по импортозамещению мы фактически выполнили. Произведено импортозамещающей продукции на 88 миллионов долларов. Из них около 20% поставлено на экспорт. Результаты в целом неплохие, но в следующем году мы берём на себя повышенное задание – будем стараться работать ещё лучше в этом направлении.  

И еще немного цифр,

Центральный район сегодня занимает четверть рынка экспорта услуг Минска.

Это прежде всего сфера компьютерных и информационных технологий, здравоохранения и спорта.

# Экономика # Инвестиции в Минск # Елена Бежик

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