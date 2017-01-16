Новости экономики за 16.01.2016

Новости Беларуси. Своевременная поверка приборов учета воды позволит избежать дополнительных расходов, связанных с коммунальными платежами. Если этого не делать, придется платить по нормативу и экономически обоснованному тарифу, а значит жировки могут значительно потяжелеть, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

УСПЕТЬ НА ПОВЕРКУ

Сдавать счетчики на поверку надо раз в 6 лет. Если межповерочный период подходит к концу или уже истек, абонентам приходит уведомление. Проверьте почтовый ящик. В течение месяца надо успеть подать заявку. Заменят счетчик абсолютно бесплатно. Если проигнорировать требования коммунальных служб о поверке счетчика, оплачивать услуги водоснабжения-канализации придется по нормативу – 260 литров в сутки на 1 человека, или почти 8 кубометров в месяц. Считать будут по тарифу, обеспечивающему полное возмещение экономически обоснованных затрат, – 1,14 рубля за 1 кубометр.

ДОРЕКЛАМИРОВАЛИСЬ

11 сайтов, предлагавших финансовые услуги, в том числе и деньги взаймы, заблокированы Министерством информации из-за размещения «ненадлежащей» рекламы. На трех ресурсах микрозаймы предлагали физлица, не включенные в реестр микрофинансовых организаций. На восьми рекламировалась деятельность финучреждений, не входящих в список форекс-компаний. Это не первый случай, когда Мининформ ограничивает доступ к интернет-ресурсами из-за нарушения законодательства в сфере рекламы. Всего за прошедший год ведомство ограничило доступ к 47 информационным ресурсам.

ОНЛАЙН-ЖИЗНЬ

Уровень интернет-грамотности белорусов повысился. Лучше разбираться в современных технологиях стали благодаря их доступности и усилиям со стороны операторов. При этом есть определенный процент интернет-пользователей, которые защищают домашнюю сеть паролем набора цифр от 1 до 6. Он вошел в топ-25 самых популярных паролей прошлого года. 93% из опрошенных абонентов заявляют об использовании сложных паролей и всячески демонстрируют готовность защищать свой Wi-Fi. В то же самое время 6% выступают за свободный интернет без фильтров и паролей. О том, что в многоквартирных жилых домах точки Wi-Fi часто мешают друг другу, знает только 39% опрошенных.

На старте недели на торгах валютно-фондовой биржи белорусский рубль снизился к доллару США и укрепился к евро и российскому рублю. Доллар прибавил до 1 рубля 95 копеек. Евро подешевел до 2 рублей 6 копеек. За сто российских завтра можно купить 3 рубля 27 копеек белорусских.