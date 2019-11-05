Экологичность и качество: какие проекты Беларусь представит на выставке импортных товаров и услуг в Шанхае

Новости Беларуси. Всерьез заявить о себе намерены сотни белорусских предприятий. 5 ноября в Шанхае начинает свою работу Международная выставка импортных товаров и услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в ней примет и белорусская делегация, представив свою продукцию сразу в семи павильонах – от промышленности пищевой до автомобильной. Особая ставка – на экологичность белорусской продукции, а также узнаваемость и высокое качество. При этом выглядеть национальный павильон будет нестандартно: в модели нашей библиотеки, что символизирует технологии и знания, продемонстрируют инновационную продукцию.