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Экологичность и качество: какие проекты Беларусь представит на выставке импортных товаров и услуг в Шанхае

05 ноября 2019 06:40
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Новости Беларуси. Всерьез заявить о себе намерены сотни белорусских предприятий. 5 ноября в Шанхае начинает свою работу Международная выставка импортных товаров и услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в ней примет и белорусская делегация, представив свою продукцию сразу в семи павильонах – от промышленности пищевой до автомобильной. Особая ставка – на экологичность белорусской продукции, а также узнаваемость и высокое качество. При этом выглядеть национальный павильон будет нестандартно: в модели нашей библиотеки, что символизирует технологии и знания, продемонстрируют инновационную продукцию.

Экологичность и качество: какие проекты Беларусь представит на выставке импортных товаров и услуг в Шанхае -1

Впервые будет представлен и наш совместный белорусско-китайский проект «Великий камень». На площадке международной выставки к индустриальному парку присоединятся три новых резидента.

К слову, только в 2018 году в выставке приняло участие 151 государство. Экспозиции посетили свыше полумиллиона человек, а белорусские предприятия заключили контракты на 100 миллионов долларов.

Экологичность и качество: какие проекты Беларусь представит на выставке импортных товаров и услуг в Шанхае -4

# Беларусь-Китай # Экономика # Фотофакт

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