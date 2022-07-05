БУТБ отмечает снижение цен на продукцию чёрной металлургии

В частности, цены на стальную арматуру по отношению к пиковым всплескам в мае 2021 года упали на 10 %. Схожая динамика наблюдалась и в сегменте непокрытого листового проката и сварных труб – уменьшение на 7 %. В то же время бесшовные трубы и швеллер подорожали на 12 и 10 % соответственно. Такая динамика полностью соответствует тенденциям внутреннего рынка России. Поскольку около 70 % реализуемой на торгах продукции черной металлургии производится у соседей. Прежде всего, это связано с невысоким спросом со стороны промышленных и строительных предприятий, поскольку многие из них закупили ранее крупные партии металла и пока не нуждаются в поставках. К тому же снизилось количество экспортных сделок. Это и привело к образованию избытка черного металлопроката. По итогам второго квартала белорусские компании приобрели на биржевых торгах БУТБ свыше 70 тысяч тонн черных металлов и изделий из них на сумму 439 миллионов рублей.

МАЗ представил технику в Екатеринбурге. Планируются совместные проекты с Башкортостаном – подробнее здесь.