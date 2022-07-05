МАЗ представил технику в Екатеринбурге. Планируются совместные проекты с Башкортостаном

Новости Беларуси. Минский автомобильный завод принимает участие в международной промышленной выставке «Иннопром», которая проходит в Екатеринбурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На стенде предприятия демонстрируются последние новинки техники МАЗ. Ожидается, что форум станет площадкой для подписания ряда соглашений по реализации совместных проектов между Министерством промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан и флагманом белорусской промышленности. С конвейера машиностроительного предприятия сходят большегрузные автомобили, автобусы, троллейбусы и прицепная техника. Всего более 500 моделей и три тысячи модификаций.