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МАЗ представил технику в Екатеринбурге. Планируются совместные проекты с Башкортостаном

05 июля 2022 16:11
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Новости Беларуси. Минский автомобильный завод принимает участие в международной промышленной выставке «Иннопром», которая проходит в Екатеринбурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МАЗ представил технику в Екатеринбурге. Планируются совместные проекты с Башкортостаном-1

На стенде предприятия демонстрируются последние новинки техники МАЗ. Ожидается, что форум станет площадкой для подписания ряда соглашений по реализации совместных проектов между Министерством промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан и флагманом белорусской промышленности. С конвейера машиностроительного предприятия сходят большегрузные автомобили, автобусы, троллейбусы и прицепная техника. Всего более 500 моделей и три тысячи модификаций.

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Фотофакт

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