Новости Беларуси. Более триллиона рублей направят на развитие Островца в 2015 году. Сейчас здесь, в белорусской столице атомщиков, активно идет строительство двух микрорайонов. В перспективе в райцентре будут жить 45 тысяч человек.

В такую школу захочет ходить даже самый закоренелый хулиган и двоечник. Тренажерный зал, интерактивные доски и уютные вестибюли для отдыха. В новое помещение гимназия Островца переселилась в январе. Не оценить по достоинству современность и практичность такой школы — невозможно. Градоначальники лично занимались интерьером.

Валерия Грамбовская, ученица 3 класса ГУО «Гимназия №1 Островца»:

Я люблю эту школу. В прошлой тоже было хорошо, но здесь намного лучше.

Алена Ивашко, ученица 7 класса ГУО «Гимназия №1 Островца»:

Я люблю в нашей школе тренажерный зал.

Новая школа, детский сад и отремонтированная больница — один из микрорайонов города полностью благоустроен. На очереди еще 2. Недавно в Островец буквально ворвалась жизнь. В город потянулись специалисты — врачи, учителя, экономисты и, конечно, строители. За короткий срок население увеличилось более чем в три раза. Потому облик города с каждым днем меняется. Растут жилые дома, развивается социальная сфера. Обновляются также и административные здания, а новые парки и зоны отдыха разместятся по всему городу.

Адам Ковалько, председатель Островецкого районного исполнительного комитета:

Мы стараемся в комплексе застраивать микрорайоны. Надо строить и объекты жилищно-коммунального хозяйства.

Причем на такие ударные темпы развития город научился находить деньги самостоятельно. С недавнего времени Островец — лакомый инвестиционный кусок. Ажиотаж. Бизнесмены, причем не только белорусские, сражаются за городские земли. И сегодня в Остравце уже ни одного свободного участка. Экономическое пробуждение города принесет с собой крупный торговый центр и гостиницу — для маленького городка объекты невиданные.

Владимир Кравцов, председатель Гродненского исполнительного комитета:

За время строительства АЭС начал развиваться город Островец, получил динамизм в целом Островецкий район, благоустроено жилье.

Юлия Матяш, СТВ:

Язык цифр принято считать сухим, но сегодня именно он максимально красноречиво описывает масштабы Белорусской АЭС. Общая площадь строительства более 500 гектаров, на ней задействованы более 4 000 человек. То, что мы видим за моей спиной, — только 15 процентов от выполненных работ.

А вот так будут выглядеть все 100. Особая точность даже в сроках. За 2014 год план строительства выполнен полностью. Пока ведутся работы, и АЭС отвоевывает высоту. Но уже скоро белорусские производители смогут поучаствовать в тендере на поставку оборудования. А вот вопрос с кадрами остается открытым. Пока белорусы учатся за границей, а вот своим обучающим центром АЭС обзаведется к концу года.

Владимир Горин, заместитель главного инженера по подготовке кадров на Белорусской атомной электростанции:

Мы должны ввести тренировочный центр с полномасштабным тренажером с такой целью, чтобы со следующего года обучение нашего персонала проводилось в нашем здании учебно-тренировочного центра и на нашем полномасштабном тренажере.

Энергия атома побежит по белорусским проводам в 2018 году. Производство такой энергии в разы дешевле, чем на тепловых станциях. Поэтому проект наверняка окупится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.