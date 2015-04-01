В Беларуси базовая арендная величина повысилась до Br120 тысяч

Новости Беларуси. В Беларуси повысилась базовая арендная величина. Теперь она составляет 120 тысяч белорусских рублей. Размер базовой арендной ставки ежегодно устанавливается Советом Министров с учетом изменения индекса потребительских цен за предыдущий год.

Величина применяется в расчетах при аренде площадей, находящихся в государственной собственности, а также капитальных строений, машиномест, изолированных помещений на рынках и в торговых центрах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.