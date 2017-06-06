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Более 70 представителей власти и бизнеса из 10 государств: белорусско-африканский экономический форум проходит в Минске

06 июня 2017 10:25
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Новости Беларуси. Беларусь и страны Африки рассчитывают увеличить товарооборот до трех миллиардов долларов. В Минске 6 июня проходит первый совместный экономический форум. Более 70 представителей власти и бизнесменов из десяти государств принимают участие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны видят большой потенциал для сотрудничества по многим направлениям. В частности, зарубежные гости проявляют интерес к нашему сельскому хозяйству, есть планы на поставки в страны африканского континента карьерных самосвалов, автобусов и грузовых автомобилей. Кроме того, стороны намерены развивать взаимную торговлю.

Как стало известно, Африканский экспортно-импортный банк откроет кредитную линию на 150 миллионов долларов для закупки белорусских товаров.

Более 70 представителей власти и бизнеса из 10 государств: белорусско-африканский экономический форум проходит в Минске-1

Бенедикт Орама, председатель правления Африканского экспортно-импортного банка:
Очень интересна ваша техника: карьерные самосвалы, грузовики, автобусы. Надеемся и на обратный интерес. Наша страна – источник некоторых сырьевых материалов и продукции сельского хозяйства.

Более 70 представителей власти и бизнеса из 10 государств: белорусско-африканский экономический форум проходит в Минске-4

Игорь Брыло, заместитель министра сельского хозяйства Республики Беларусь:
Конечно, нам интересна торговля с африканским континентом. На африканский рынок надо поставлять сухое молоко, детское питание. Это основные наши позиции. Мы можем поставлять говядину, мы можем колбасные изделия.

Более 70 представителей власти и бизнеса из 10 государств: белорусско-африканский экономический форум проходит в Минске-7

Валентин Рыбаков, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:
Обеспечение промышленного производства в африканских государствах – это и добавленная стоимость, это создание рабочих мест. В сельском хозяйстве это обеспечение продовольственной безопасности государства.

Встреча проходит в рамках белорусской агропромышленной недели. Программа довольна насыщенная. За время визита африканская делегация посетит ряд крупных белорусских предприятий.

# Экономика # Валентин Рыбаков # Международная политика

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