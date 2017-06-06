Более 70 представителей власти и бизнеса из 10 государств: белорусско-африканский экономический форум проходит в Минске
Новости Беларуси. Беларусь и страны Африки рассчитывают увеличить товарооборот до трех миллиардов долларов. В Минске 6 июня проходит первый совместный экономический форум. Более 70 представителей власти и бизнесменов из десяти государств принимают участие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стороны видят большой потенциал для сотрудничества по многим направлениям. В частности, зарубежные гости проявляют интерес к нашему сельскому хозяйству, есть планы на поставки в страны африканского континента карьерных самосвалов, автобусов и грузовых автомобилей. Кроме того, стороны намерены развивать взаимную торговлю.
Как стало известно, Африканский экспортно-импортный банк откроет кредитную линию на 150 миллионов долларов для закупки белорусских товаров.
Бенедикт Орама, председатель правления Африканского экспортно-импортного банка:
Очень интересна ваша техника: карьерные самосвалы, грузовики, автобусы. Надеемся и на обратный интерес. Наша страна – источник некоторых сырьевых материалов и продукции сельского хозяйства.
Игорь Брыло, заместитель министра сельского хозяйства Республики Беларусь:
Конечно, нам интересна торговля с африканским континентом. На африканский рынок надо поставлять сухое молоко, детское питание. Это основные наши позиции. Мы можем поставлять говядину, мы можем колбасные изделия.
Валентин Рыбаков, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:
Обеспечение промышленного производства в африканских государствах – это и добавленная стоимость, это создание рабочих мест. В сельском хозяйстве это обеспечение продовольственной безопасности государства.
Встреча проходит в рамках белорусской агропромышленной недели. Программа довольна насыщенная. За время визита африканская делегация посетит ряд крупных белорусских предприятий.