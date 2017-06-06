Более 70 представителей власти и бизнеса из 10 государств: белорусско-африканский экономический форум проходит в Минске

Новости Беларуси. Беларусь и страны Африки рассчитывают увеличить товарооборот до трех миллиардов долларов. В Минске 6 июня проходит первый совместный экономический форум. Более 70 представителей власти и бизнесменов из десяти государств принимают участие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны видят большой потенциал для сотрудничества по многим направлениям. В частности, зарубежные гости проявляют интерес к нашему сельскому хозяйству, есть планы на поставки в страны африканского континента карьерных самосвалов, автобусов и грузовых автомобилей. Кроме того, стороны намерены развивать взаимную торговлю.

Как стало известно, Африканский экспортно-импортный банк откроет кредитную линию на 150 миллионов долларов для закупки белорусских товаров.