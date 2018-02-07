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Более 3000 белорусов в 2017 году не смогли объяснить, где взяли деньги на покупку имущества

07 февраля 2018 18:38
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Новости Беларуси. Им пришлось уплатить подоходный налог без малого 5 миллионов рублей с учетом деноминации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего специалисты налоговых служб проанализировали счета 17 тысяч белорусов. У 6000 расходы превысили доходы, и они попали в поле зрения налоговой.

Растет число желающих задекларировать свои доходы через интернет. Для этого достаточно обзавестись личным кабинетом плательщика на портале налогового ведомства с помощью учетной записи и пароля.

Напоминаем: отчитаться о доходах должны те, кто за последние 5 лет продал вторые квартиру, дом, дачу, гараж, земельный участок. За год – автомобиль. Задекларировать необходимо также доходы о сдаче внаем жилья, полученные из-за границы. В налоговую должны прийти те, кто принимал дорогие подарки сумму свыше 5500 рублей (не считая презенты от близких родственников).

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# Экономика # Налоги

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